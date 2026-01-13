https://sputniknews.uz/20260113/turkiyada-80-nafar-gyulen-tarafdorlari-qolga-olindi-54772905.html
Туркияда 80 нафар Гюлен тарафдорлари қўлга олинди - видео
Туркияда FETO билан алоқадор 80 нафардан ортиқ гумондор ҳибсга олинди. Бу ҳақда ички ишлар вазири Али Ерликая маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Туркияда кеча, 12 январь куни Фатҳуллоҳ Гюлен ташкилотига (FETÖ, Туркияда террорчи ташкилот деб топилган) алоқадорликда гумонланган 80 дан ортиқ одам ҳибсга олинди. Бу ҳақда Туркия ички ишлар вазири Али Ерликая эълон қилди.Туркияда Гюлен ташкилоти тўққиз йил олдин, 2016 йил 15 июлда давлат тўнтариши уюштиришга уринишда айбланади. Тўнтаришдан сўнг Туркияда 80 000 дан ортиқ одам ҳибсга олинган ва ҳарбий хизматчиларни ҳам қўшиб ҳисоблаганда тахминан 150 000 давлат хизматчиси ишдан бўшатилган ёки вақтинчалик четлаштирилган. Ўша пайтда Қўшма Штатларда бўлган Гюленнинг ўзи (ҳозир вафот этган) тўнтариш уринишини қоралаб, унга қарши қўйилган айбловларни рад этган.
Янгиликлар
14:21 13.01.2026 (янгиланди: 16:29 13.01.2026)
ТОШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Туркияда кеча, 12 январь куни Фатҳуллоҳ Гюлен ташкилотига (FETÖ, Туркияда террорчи ташкилот деб топилган) алоқадорликда гумонланган 80 дан ортиқ одам ҳибсга олинди. Бу ҳақда Туркия ички ишлар вазири Али Ерликая эълон қилди.
"Бугун эрталаб Истанбул, Анқара, Измир, Диёрбакир ва Баликесирда FETÖга қарши операцияларимиз давомида биз 81 гумондорни, жумладан, амалдаги ҳукумат амалдорларини ҳибсга олдик", деди Ерликая.
