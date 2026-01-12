https://sputniknews.uz/20260112/uzbekistan-qoshma-korxonalar-son-54759969.html
Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича ТОП-5 мамлакат — инфографика
Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича ТОП-5 мамлакат — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчилик қилмоқда. Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 18 мингдан ошди.
2026-01-12T19:19+0500
2026-01-12T19:19+0500
2026-01-12T19:19+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
инвестиция
россия
иқтисод
хитой
туркия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0c/54756618_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b209a2ee83cfe4c76ae9341b94c66780.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчилик қилмоқда.2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, республика ҳудудида Россия иштирокидаги қўшма корхоналар сони 909 тани ташкил этган. Кейинги ўринларда Хитой ва Туркия жойлашган.Шу санага келиб, хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган 18 164 та корхонадан— 4 247 таси қўшма корхоналар,— 13 917 таси эса хорижий корхоналар ҳиссасига тўғри келган.Маълумотларга кўра, Ўзбекистонда сўнгги беш йилда бундай корхоналарнинг умумий сони 1,9 баробарга ошган. Шу билан бирга, хорижий корхоналарнинг улуши жамига нисбатан 54,9 фоиздан 76,6 фоизгача кўтарилган.2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 3 293 тага, яъни 22,1 фоизга ўсган.
хитой
туркия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0c/54756618_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5eaa5afc48b4fe6a08af53da9aa724b1.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон қўшма корхоналари, хорижий инвестициялар, миллий статистика қўмитаси, россия қўшма корхоналар, хитой инвестициялари, туркия корхоналари, хорижий корхоналар сони, ўзбекистон иқтисодиёти, инвестиция муҳити, 2026 йил статистикаси
ўзбекистон қўшма корхоналари, хорижий инвестициялар, миллий статистика қўмитаси, россия қўшма корхоналар, хитой инвестициялари, туркия корхоналари, хорижий корхоналар сони, ўзбекистон иқтисодиёти, инвестиция муҳити, 2026 йил статистикаси
Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича ТОП-5 мамлакат — инфографика
Сўнгги статистик маълумотларга кўра, мамлакатда хорижий сармоя иштирокидаги корхоналар сони барқарор ўсишда давом этмоқда
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчилик қилмоқда.
2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, республика ҳудудида Россия иштирокидаги қўшма корхоналар сони 909 тани ташкил этган. Кейинги ўринларда Хитой ва Туркия жойлашган.
Шу санага келиб, хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган 18 164 та корхонадан
— 4 247 таси қўшма корхоналар,
— 13 917 таси эса хорижий корхоналар ҳиссасига тўғри келган.
Маълумотларга кўра, Ўзбекистонда сўнгги беш йилда бундай корхоналарнинг умумий сони 1,9 баробарга ошган. Шу билан бирга, хорижий корхоналарнинг улуши жамига нисбатан 54,9 фоиздан 76,6 фоизгача кўтарилган.
2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 3 293 тага, яъни 22,1 фоизга ўсган.