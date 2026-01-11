https://sputniknews.uz/20260111/ei-grenlandiya-aqshga-qarshi-sanktsiyalar-tayyorlamoqda-54737739.html
ЕИ Гренландияга даъвогарлик учун АҚШга қарши санкциялар тайёрламоқда - ОАВ
ЕИ Гренландияга даъвогарлик учун АҚШга қарши санкциялар тайёрламоқда - ОАВ
Sputnik Ўзбекистон
Европа ўз ҳудудида АҚШнинг йирик IT компаниялари фаолиятини чеклаши мумкин. 11.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-11T15:54+0500
2026-01-11T15:54+0500
2026-01-11T17:00+0500
европа иттифоқи
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/02/23087439_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f0e47a4ae1572048f618df082a22e9ac.jpg
ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Европа Иттифоқи АҚШ Гренландияга бўлган даъволаридан воз кечмаса, Америка корпорацияларига қарши санкцияларни тайёрламоқда, деб хабар беради The Telegraph нашри.ОАВ хабарларига кўра, Буюк Британия бошқа Европа мамлакатлари билан Гренландияга НАТО миссиясини юбориш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Улар Арктикада кучлироқ иштирок этиш Оқ уйни оролга бўлган даъволаридан воз кечишга ишонтиришга ёрдам беради деб умид қилмоқдалар.Иқтисодий чораларга келсак, Европа Иттифоқи ўз ҳудудида Меtа*, Google, Microsoft ва Х каби технологик гигантларининг фаолиятини чеклашни кўриб чиқмоқда. Бу Америка банклари ва молиявий фирмаларига ҳам таъсир қилиши мумкин, дейилади мақолада.Мақолада охирги чора сифатида европаликлар ўз базаларида жойлашган Америка қўшинларини чиқариб юборишни кўриб чиқмоқдалар, дейилади.Трампнинг Гренландия бўйича режалариИккинчи муддати бошланганидан бери Трамп Гренландия Қўшма Штатлар таркибига кириши кераклигини бир неча бор таъкидлаган. У унинг Америка миллий хавфсизлиги ва "эркин дунёни ҳимоя қилиш" учун стратегик аҳамиятини таъкидлаган. Президент шунингдек, орол устидан назорат ўрнатиш учун ҳарбий куч ишлатмасликка ваъда беришдан бош тортган.Ўтган йилнинг декабрь ойида Трамп Луизиана губернатори Жефф Ландрини Гренландия бўйича махсус вакили этиб тайинлаган эди. Ландри, ўз навбатида, АҚШнинг бу ҳудудни аннекция қилиш ниятини тасдиқлади.Вазият январь ойи бошида Венесуэлада АҚШ ҳарбий операциясидан кейин кескинлашди. Кейин Трамп АҚШга Гренландия кераклигига ишончини яна бир бор таъкидлади. Бундан сал олдин, Оқ уй штаби бошлиғи ўринбосари Стивен Миллернинг рафиқаси Х ижтимоий тармоқ сайтида оролнинг Америка байроғи рангидаги харитаси тасвирланган ва "Тез орада" сарлавҳаси остидаги расмни жойлаштирди.Бу Гренландиянинг ўзида кескин танқидларга сабаб бўлди, унда барча бешта парламент партияси раҳбарлари Вашингтоннинг риторикасини қораловчи ва Қўшма Штатларга қўшилишга қарши қўшма баёнот беришди. Ўз навбатида, Даниянинг АҚШдаги элчиси Жеспер Мøллер Сøренсен Копенгаген ва Вашингтон яқин иттифоқчилар эканлигини эслатди.1953 йилгача Гренландия Дания мустамлакаси эди. У Дания Қироллигининг бир қисми бўлиб қолмоқда, аммо 2009 йилда унга ўзини ўзи бошқариш ва ўз ички сиёсатини танлаш ҳуқуқи берилди.*Meta (Facebook ва Instagram ижтимоий тармоқлари) фаолияти Россияда экстремистик сифатида тақиқланган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/02/23087439_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_996f005101157a9b5e6397e208db3bde.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
европа иттифоқи, ақш
ЕИ Гренландияга даъвогарлик учун АҚШга қарши санкциялар тайёрламоқда - ОАВ
15:54 11.01.2026 (янгиланди: 17:00 11.01.2026)
Европа ўз ҳудудида АҚШнинг йирик IT компаниялари фаолиятини чеклаши мумкин.
ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Европа Иттифоқи АҚШ Гренландияга бўлган даъволаридан воз кечмаса, Америка корпорацияларига қарши санкцияларни тайёрламоқда, деб хабар беради The Telegraph нашри.
"Европа Иттифоқи Трамп НАТО кучларини жойлаштириш таклифини рад этган тақдирда (Гренландия АҚШга қўшилиш ўрнига — таҳр.) Америка компанияларига қарши санкциялар режаларини тузмоқда", дейилади нашрда.
ОАВ хабарларига кўра, Буюк Британия бошқа Европа мамлакатлари билан Гренландияга НАТО миссиясини юбориш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Улар Арктикада кучлироқ иштирок этиш Оқ уйни оролга бўлган даъволаридан воз кечишга ишонтиришга ёрдам беради деб умид қилмоқдалар.
Иқтисодий чораларга келсак, Европа Иттифоқи ўз ҳудудида Меtа*, Google, Microsoft ва Х каби технологик гигантларининг фаолиятини чеклашни кўриб чиқмоқда. Бу Америка банклари ва молиявий фирмаларига ҳам таъсир қилиши мумкин, дейилади мақолада.
Мақолада охирги чора сифатида европаликлар ўз базаларида жойлашган Америка қўшинларини чиқариб юборишни кўриб чиқмоқдалар, дейилади.
Трампнинг Гренландия бўйича режалари
Иккинчи муддати бошланганидан бери Трамп Гренландия Қўшма Штатлар таркибига кириши кераклигини бир неча бор таъкидлаган. У унинг Америка миллий хавфсизлиги ва "эркин дунёни ҳимоя қилиш" учун стратегик аҳамиятини таъкидлаган. Президент шунингдек, орол устидан назорат ўрнатиш учун ҳарбий куч ишлатмасликка ваъда беришдан бош тортган.
Ўтган йилнинг декабрь ойида Трамп Луизиана губернатори Жефф Ландрини Гренландия бўйича махсус вакили этиб тайинлаган эди. Ландри, ўз навбатида, АҚШнинг бу ҳудудни аннекция қилиш ниятини тасдиқлади.
Вазият январь ойи бошида Венесуэлада АҚШ ҳарбий операциясидан кейин кескинлашди. Кейин Трамп АҚШга Гренландия кераклигига ишончини яна бир бор таъкидлади. Бундан сал олдин, Оқ уй штаби бошлиғи ўринбосари Стивен Миллернинг рафиқаси Х ижтимоий тармоқ сайтида оролнинг Америка байроғи рангидаги харитаси тасвирланган ва "Тез орада" сарлавҳаси остидаги расмни жойлаштирди.
Бу Гренландиянинг ўзида кескин танқидларга сабаб бўлди, унда барча бешта парламент партияси раҳбарлари Вашингтоннинг риторикасини қораловчи ва Қўшма Штатларга қўшилишга қарши қўшма баёнот беришди. Ўз навбатида, Даниянинг АҚШдаги элчиси Жеспер Мøллер Сøренсен Копенгаген ва Вашингтон яқин иттифоқчилар эканлигини эслатди.
1953 йилгача Гренландия Дания мустамлакаси эди. У Дания Қироллигининг бир қисми бўлиб қолмоқда, аммо 2009 йилда унга ўзини ўзи бошқариш ва ўз ички сиёсатини танлаш ҳуқуқи берилди.
*Meta (Facebook ва Instagram ижтимоий тармоқлари) фаолияти Россияда экстремистик сифатида тақиқланган.