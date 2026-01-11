https://sputniknews.uz/20260111/bu-yil-qaysi-fondlar-eng-kop-mablag-oladi-54740305.html
Бу йил қайси фондлар энг кўп маблағ олади?
Бу йил қайси фондлар энг кўп маблағ олади?
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилда бюджетдан энг кўп маблағ оладиган 5 та фондлар билан инфографикамизда танишинг. 11.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-11T19:45+0500
2026-01-11T19:45+0500
2026-01-11T19:45+0500
инфографика
иқтисод
давлат
бюджет
соғлиқ
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
пенсия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0b/54733744_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3edd3b6e09832df434dde528ea67f775.jpg
ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Давлат бюджети устуворликларини белгилашда Ўзбекистон ижтимоий соҳага алоҳида эътибор қаратмоқда.2026 йилда Давлат бюджетидан энг кўп маблағни Давлат тиббий суғурта жамғармаси ва Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси олади.2026 йилда давлат бюджетидан жами 328 триллион сўмдан ортиқ маблағ ажратилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0b/54733744_149:0:1109:720_1920x0_80_0_0_f432a15425642c2d36e2b508888ec151.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, иқтисод, давлат, бюджет, соғлиқ, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), пенсия, инфографика
инфографика, иқтисод, давлат, бюджет, соғлиқ, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), пенсия, инфографика
Бу йил қайси фондлар энг кўп маблағ олади?
2026 йилда бюджетдан энг кўп маблағ оладиган 5 та фондлар билан инфографикамизда танишинг.
ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Давлат бюджети устуворликларини белгилашда Ўзбекистон ижтимоий соҳага алоҳида эътибор қаратмоқда.
2026 йилда Давлат бюджетидан энг кўп маблағни Давлат тиббий суғурта жамғармаси ва Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси олади.
2026 йилда давлат бюджетидан жами 328 триллион сўмдан ортиқ маблағ ажратилади.