Қиш Ғазо секторида вазиятни янада оғирлаштирди
© AP PhotoИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
© AP Photo
Инсонпарвалик ёрдами ва энергия таъминотининг етишмаслиги болалар, кексалар ва яраланганлар учун оғир оқибатларга олиб келмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Қиш мавсуми Ғазо секторидаги оғир вазиятни янада оғирлаштирди, деди Германия "Қизил Хоч" жамияти раҳбари Германн Грёэ.
"Қиш ойларида, таъминотнинг ёмонлиги билан биргаликда, айниқса болалар, ярадорлар ва қариялар учун ҳалокатли оқибатларга олиб келмоқда", - деди Грёэ.
Унинг сўзларига кўра, кўплаб ғазоликлар вақтинчалик бошпаналар, чодирлар ва эскирган биноларда яшамоқда. "Ҳам ҳамма нарсада етишмовчилик бор: озиқ-овқат, дори-дармон, электр энергияси ва сув", деб қўшимча қилди у.
Грёэ Исроил билан тузилган тинчлик сулҳи "жуда заиф" бўлиб қолганини ва бир неча бор бузилганини таъкидлади. Гуманитар ёрдам етказиб бериш сулҳдан бери умуман яхшиланган бўлсада, лекин у керакли миқдорда етиб бормаяпти, деб таъкидлади у.
"Чегара билмас шифокорлар" халқаро жамияти ҳам Ғазо секторидаги таъминот ҳолатини танқид қилди. "Ғазо секторидаги гуманитар вазият ҳалокатли бўлиб қолмоқда", деди ташкилот вакили Кристиан Катзер. Унинг сўзларига кўра, асосий муаммолардан бири жойларда тиббий ёрдамнинг йўқлигидир.
Шу ҳафта бошида Ғазо фуқаролик мудофааси "ёқилғи таъминоти тугаб қолиши ва махсус ускуналар етишмаслиги" сабабли биноларнинг қулаши ҳақидаги огоҳлантиришларга жавоб беришни тўхтатиб қўйганини эълон қилди. Ҳозирда Исроил ҳужумлари натижасида вайрон бўлган бинолар учун 1500 дан ортиқ тез ёрдам чақирувлари жавобсиз қолди.
2023 йил 7 октябрда бошланган Ҳамас ва Исроил ўртасидаги можародан бери 70 000 дан ортиқ фаластинликлар ҳалок бўлди ва 170 000 дан ортиқ одам яраланди. Исроил расмийларининг сўзларига кўра, урушда камида 1200 Исроил фуқароси ҳалок бўлган.
Минтақавий ва халқаро ташкилотлар деярли бутунлай вайрон бўлган анклавни қайта тиклаш тахминан ўн йил давом этишини ва тахминан 70 миллиард долларга тушишини тахмин қилмоқда.
