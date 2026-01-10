Ўзбекистонда келгуси уч йилда инфляция пасаяди

https://sputniknews.uz/20260110/ozbekistonda-kelgusi-uch-yilda-inflyatsiya-pasayadi-54727442.html
Асосий макроиқтисодий прогнозларга кўра, 2026 йилда иқтисодий ўсиш 6,6% га етиши, аҳоли жон бошига ЯИМ 4000 доллардан ошиши кутилмоқда.Инфляция ва инфляция кутилмаларининг пасайиши юқори реал фоиз ставкаларини келтириб чиқармоқда, бу эса миллий валютада жамғармаларни рағбатлантиради ва муддатли омонатларнинг тез ўсишини таъминлайди.
ТОШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Ўзбекистонда келгуси уч йил давомида инфляция пасайиб боради. Бу ҳақида Ўзбекистон президенти имзолаган 2026 йил учун давлат бюджети тўғрисидаги қонунда айтиб ўтилган.
2026 йилда инфляция 7% га етиши кутилмоқда. Мутахассислар иқтисодий пасайишни Ўзбекистон Марказий банкининг қатъий пул-кредит сиёсати ва энергия тарифларининг барқарорлашиши билан боғлайдилар. 2027 йилда инфляция тахминан 5-6% гача, 2028 йилда эса 5% га тушади.
Асосий макроиқтисодий прогнозларга кўра, 2026 йилда иқтисодий ўсиш 6,6% га етиши, аҳоли жон бошига ЯИМ 4000 доллардан ошиши кутилмоқда.
Инфляция ва инфляция кутилмаларининг пасайиши юқори реал фоиз ставкаларини келтириб чиқармоқда, бу эса миллий валютада жамғармаларни рағбатлантиради ва муддатли омонатларнинг тез ўсишини таъминлайди.