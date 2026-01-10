https://sputniknews.uz/20260110/ozbekiston-yaimi-kelgusi-uch-yilda-qancha-osadi-54723730.html
Ўзбекистон ЯИМи келгуси уч йилда қанча ўсади - мўлжал
Ўзбекистон ЯИМи келгуси уч йилда қанча ўсади - мўлжал
Sputnik Ўзбекистон
2028 йилга келиб 2,576 триллион сўмга етиши кутилмоқда. 10.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-10T14:31+0500
2026-01-10T14:31+0500
2026-01-10T14:31+0500
инфографика
иқтисод
яим
бюджет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/09/54710413_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47adf115847c59e33bf92f84aaab16f0.png
Президент Шавкат Мирзиёев "Ўзбекистон Республикасининг 2026 йил учун Давлат бюджети тўғрисида"ги қонунни имзолади.1 январдан кучга кирган қонунга кўра, Ўзбекистоннинг ялпи ички маҳсулотининг ўсиши 2026 йилда 6,6% ни ташкил этиб, 160 миллиард долларга, 2027–2028 йилларда эса мос равишда 6,8% ва 6,9% ни ташкил қилиши прогноз қилинмоқда.Номинал кўрсаткичларда ЯИМ 2026 йилда 1,976 триллион сўмга ўсиши ва 2028 йилга келиб 2,576 триллион сўмга етиши кутилмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/09/54710413_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_05e60dbb149ada74f39b2b074e94da86.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, иқтисод, яим, бюджет, инфографика
инфографика, иқтисод, яим, бюджет, инфографика
Ўзбекистон ЯИМи келгуси уч йилда қанча ўсади - мўлжал
2028 йилга келиб 2,576 триллион сўмга етиши кутилмоқда.
Президент Шавкат Мирзиёев "Ўзбекистон Республикасининг 2026 йил учун Давлат бюджети тўғрисида"ги қонунни имзолади.
1 январдан кучга кирган қонунга кўра, Ўзбекистоннинг ялпи ички маҳсулотининг ўсиши 2026 йилда 6,6% ни ташкил этиб, 160 миллиард долларга, 2027–2028 йилларда эса мос равишда 6,8% ва 6,9% ни ташкил қилиши прогноз қилинмоқда.
Номинал кўрсаткичларда ЯИМ 2026 йилда 1,976 триллион сўмга ўсиши ва 2028 йилга келиб 2,576 триллион сўмга етиши кутилмоқда.