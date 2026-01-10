Ўзбекистон
Ўзбекистон ЯИМи келгуси уч йилда қанча ўсади - мўлжал
Ўзбекистон ЯИМи келгуси уч йилда қанча ўсади - мўлжал
2028 йилга келиб 2,576 триллион сўмга етиши кутилмоқда. 10.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-10T14:31+0500
2026-01-10T14:31+0500
инфографика
иқтисод
яим
бюджет
Президент Шавкат Мирзиёев "Ўзбекистон Республикасининг 2026 йил учун Давлат бюджети тўғрисида"ги қонунни имзолади.1 январдан кучга кирган қонунга кўра, Ўзбекистоннинг ялпи ички маҳсулотининг ўсиши 2026 йилда 6,6% ни ташкил этиб, 160 миллиард долларга, 2027–2028 йилларда эса мос равишда 6,8% ва 6,9% ни ташкил қилиши прогноз қилинмоқда.Номинал кўрсаткичларда ЯИМ 2026 йилда 1,976 триллион сўмга ўсиши ва 2028 йилга келиб 2,576 триллион сўмга етиши кутилмоқда.
инфографика, иқтисод, яим, бюджет, инфографика
инфографика, иқтисод, яим, бюджет, инфографика

Ўзбекистон ЯИМи келгуси уч йилда қанча ўсади - мўлжал

14:31 10.01.2026
2028 йилга келиб 2,576 триллион сўмга етиши кутилмоқда.
