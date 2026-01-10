Ўзбекистон
Ўсиш кузатилмоқда: ОКМК 2025 йил якунларини сарҳисоб қилди
2025 йилда 3-Мис бойитиш фабрикаси ишга туширилиб 130 млн долларлик маҳсулот ишлаб чиқарилди. 10.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Олмалиқ кон-металлургия комбинатида асосий кўрсатгичлар бўйича ўсиш кузатилмоқда. Бу ҳақда корхона матбуот хизмати маълум қилди.2025 йилда эришилган асосий ютуқлар: Шунингдек, 2025 йилда 3-Мис бойитиш фабрикаси ишга туширилди ва 58 млн долларлик олтин, 4,85 млн долларлик кумуш ва 65,9 млн долларлик мис ишлаб чиқарилди; Маълумот учун Олмалиқ кон-металлургия комбинати Ўзбекистоннинг энг йирик солиқ тўловчилардан бири ҳисобланади. Корхона 2024 йилда давлатга жами 10,7 триллион сўм солиқ тўлаган.
иқтисод, солиқ, давлат, олмалиқ мис бойитиш фабрикаси, олмалиқ кмк
11:50 10.01.2026 (янгиланди: 11:52 10.01.2026)
© Информационная служба АГМКАлмалыкский горно-металлургический комбинат.
© Информационная служба АГМК
2025 йилда 3-Мис бойитиш фабрикаси ишга туширилиб 130 млн долларлик маҳсулот ишлаб чиқарилди.
ТОШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Олмалиқ кон-металлургия комбинатида асосий кўрсатгичлар бўйича ўсиш кузатилмоқда. Бу ҳақда корхона матбуот хизмати маълум қилди.

2025 йилда эришилган асосий ютуқлар:
Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 51,6 трлн сўм (+19%);
Мис ишлаб чиқариш — 148,5 минг тонна (+8%);
Бюджетга 23,57 трлн сўм маблағлар тўлаб берилди (+22%);
Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (кредитлар) $ 600 млн;
Операцион харажатлар 1,9 трлн сўмга қисқартирилиб, маҳсулот таннархи 11,8 % пасайтирилди;
Экспорти ҳажми $510,4 млн (+4,2 %).
Шунингдек, 2025 йилда 3-Мис бойитиш фабрикаси ишга туширилди ва 58 млн долларлик олтин, 4,85 млн долларлик кумуш ва 65,9 млн долларлик мис ишлаб чиқарилди;
Маълумот учун Олмалиқ кон-металлургия комбинати Ўзбекистоннинг энг йирик солиқ тўловчилардан бири ҳисобланади. Корхона 2024 йилда давлатга жами 10,7 триллион сўм солиқ тўлаган.
