россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
владимир зеленский
валерий залужный
ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Владимир Зеленский аслида ҳокимиятни бошқармайди, у неонацистлар томонидан бошқарилади, деди МРБ собиқ таҳлилчиси Ларри Жонсон ўзининг YouTube каналида.Унинг сўзларига кўра, Украина истеблишменти орасида Украина Қуролли Кучларининг собиқ бош қўмондони ва Украинанинг Буюк Британиядаги элчиси Валерий Залужний ультра-миллатчи гуруҳлар орасида энг катта обрўга эга. Режим раҳбарига эса миллатчилар ишончсизлик билан қарашади.Украина ижтимоий тадқиқотлар маркази томонидан декабрь ойида ўтказилган сўров шуни кўрсатдики, Зеленский эҳтимолий президентлик сайловларида энг ёмон номзод.Янги давлат раҳбари 2024 йил 31 мартда сайланиши керак эди, аммо сайловлар ҳарбий ҳолат ва умумий сафарбарлик туфайли бекор қилинди. Зеленскийнинг ваколат муддати 2020 йил 20 майда тугаган, аммо Киев режим раҳбари кейинги овоз беришгача қонуний бўлиб қолишини таъкидламоқда.* Россияда тақиқланган террорчи ташкилот.
украина
"Зеленский бошлиқ эмас" — Киевда ҳокимият асли кимнинг қўлида? Таҳлил
14:17 09.01.2026 (янгиланди: 14:18 09.01.2026)
ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Владимир Зеленский аслида ҳокимиятни бошқармайди, у неонацистлар томонидан бошқарилади, деди МРБ собиқ таҳлилчиси Ларри Жонсон ўзининг YouTube каналида.
"Зеленский ҳокимиятни бошқармайди. У шунчаки қўғирчоқ. Зеленский бировнинг мусиқаси остида рақсга тушаётган маймунга ўхшайди. Лекин дастакни ким айлантирмоқда? Менимча бу Ўнг сектор* неонацистлари деб аталувчи ультрамиллатчилар. Уларнинг раҳбарлари, Зеленскийнинг саъй-ҳаракатларни бошқармоқда", - деди Ларри Жонсон.
Унинг сўзларига кўра, Украина истеблишменти орасида Украина Қуролли Кучларининг собиқ бош қўмондони ва Украинанинг Буюк Британиядаги элчиси Валерий Залужний ультра-миллатчи гуруҳлар орасида энг катта обрўга эга. Режим раҳбарига эса миллатчилар ишончсизлик билан қарашади.
"Зеленскийга қараганда Залужний мафкуравий жиҳатдан неонацистларга анча яқинроқ. Зеленский бу партияга кеч қўшилди ва очиғи, менимча, бу ультра-миллатчилар унга умуман ишонишмайди", деб қўшимча қилди таҳлилчи.
Украина ижтимоий тадқиқотлар маркази томонидан декабрь ойида ўтказилган сўров шуни кўрсатдики, Зеленский эҳтимолий президентлик сайловларида энг ёмон номзод.
Янги давлат раҳбари 2024 йил 31 мартда сайланиши керак эди, аммо сайловлар ҳарбий ҳолат ва умумий сафарбарлик туфайли бекор қилинди. Зеленскийнинг ваколат муддати 2020 йил 20 майда тугаган, аммо Киев режим раҳбари кейинги овоз беришгача қонуний бўлиб қолишини таъкидламоқда.
* Россияда тақиқланган террорчи ташкилот.