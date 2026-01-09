https://sputniknews.uz/20260109/ozbekiston-oltin-valyuta-zahiralari-osdi-54705541.html
Ўзбекистон олтин-валюта заҳиралари қанча ўсди?
Ўзбекистон олтин-валюта заҳиралари қанча ўсди?
09.01.2026
ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Ўзбекистон олтин-валюта захиралари 2025 йилда барқарор ижобий тенденцияни намойиш этди, деб хабар қилмоқда Марказий банк. Ўтган йил давомида халқаро заҳиралар ҳажми 23 миллиард доллардан ортиққа ошиб, қарийб 55,1 миллиард долларга етган. 2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, Марказий банк томонидан бошқариладиган активлар умумий қиймати 66,3 миллиард долларни ташкил этди — бу республика молия тизими учун рекорд кўрсаткич.Олтин ўсишнинг асосий омили — унинг халқаро бозордаги нархининг ошиши бўлди. ҳисобланади. Нархларнинг кўтарилиши фонида олтин захиралари қиймати 4,2 миллиард долларга ошиб, 55,1 миллиард долларлик тарихий энг юқори кўрсаткичга етди. Олтин республика умумий захираларининг тахминан 83 фоизини ташкил қилади.Қимматбаҳо металнинг жисмоний ҳажми 12,6 миллион троя унциясига етди. Валюта захиралари ҳам 10,6 миллиард долларга етди. Йил бошидан бери бу ўсиш 2,05 миллиард долларга етди.Батафсил инфографикада.
