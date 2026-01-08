https://sputniknews.uz/20260108/uzbekistan-yil-siyosat-iqtisodiyot-yakunlar-54689979.html
Ўзбекистоннинг 2025 йилдаги сиёсий ва иқтисодий якунлари
Ўзбекистоннинг 2025 йилдаги сиёсий ва иқтисодий якунлари
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда Ўзбекистон ташқи сиёсатда фаолликни ошириб, 28 та президент ташрифи ва 23 та олий даражадаги учрашувларни амалга оширди. Мамлакат 9 та давлат билан янги дипломатик алоқалар ўрнатди.
2026-01-08T12:28+0500
2026-01-08T12:28+0500
2026-01-08T12:28+0500
инфографика
иқтисод
дипломатия
ташқи сиёсат
ўзбекистон
жамият
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54688518_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f6564aa54b5a2e0fca3263c5ed3860ea.png
Ўзбекистон 2025 йилда хорижий давлатлар билан ўзаро муносабатларни кенгайтириб, иқтисодий ва сиёсий алоқаларини янада мустаҳкамлади.Хусусан, йил давомида Президент томонидан хорижий давлатларга 28 та ташриф амалга оширилган бўлса, Ўзбекистонга олий даражада 23 та ташриф қабул қилинди. Бу узоқ муддатли ҳамкорлик учун янги келишувлар ва амалий механизмларни шакллантиришга хизмат қилди.Шунингдек, Ўзбекистонда ўтказилган 10 та нуфузли халқаро тадбир мамлакатнинг халқаро майдондаги фаол позицияси ҳамда минтақавий ва глобал ўрнини эгаллашда катта роль ўйнади. Мамлакат 9 та давлат билан янги дипломатик алоқаларни ўрнатди ва ҳамкорлик географиясини янада кенгайтирди.Ўзбекистоннинг 2025 йилдаги энг муҳим сиёсий ва иқтисодий якунлари тафсилотлари билан @SputnikUzbekistan инфографикасида танишинг.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54688518_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_239332444151201f0c4195c1595ef8ac.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон 2025, ташқи сиёсат, халқаро муносабатлар, президент ташрифлари, дипломатик алоқалар, халқаро ҳамкорлик, иқтисодий алоқалар, ўзбекистон сиёсати, sputnik uzbekistan
ўзбекистон 2025, ташқи сиёсат, халқаро муносабатлар, президент ташрифлари, дипломатик алоқалар, халқаро ҳамкорлик, иқтисодий алоқалар, ўзбекистон сиёсати, sputnik uzbekistan
Ўзбекистоннинг 2025 йилдаги сиёсий ва иқтисодий якунлари
2025 йилда Ўзбекистон ташқи сиёсатда фаол ҳаракат қилиб, янги дипломатик алоқалар ўрнатди ва халқаро ҳамкорлик географиясини кенгайтирди
Ўзбекистон 2025 йилда хорижий давлатлар билан ўзаро муносабатларни кенгайтириб, иқтисодий ва сиёсий алоқаларини янада мустаҳкамлади.
Хусусан, йил давомида Президент томонидан хорижий давлатларга 28 та ташриф амалга оширилган бўлса, Ўзбекистонга олий даражада 23 та ташриф қабул қилинди. Бу узоқ муддатли ҳамкорлик учун янги келишувлар ва амалий механизмларни шакллантиришга хизмат қилди.
Шунингдек, Ўзбекистонда ўтказилган 10 та нуфузли халқаро тадбир мамлакатнинг халқаро майдондаги фаол позицияси ҳамда минтақавий ва глобал ўрнини эгаллашда катта роль ўйнади. Мамлакат 9 та давлат билан янги дипломатик алоқаларни ўрнатди ва ҳамкорлик географиясини янада кенгайтирди.
Ўзбекистоннинг 2025 йилдаги энг муҳим сиёсий ва иқтисодий якунлари тафсилотлари билан @SputnikUzbekistan
инфографикасида танишинг.