Ўзбекистоннинг 2025 йилдаги сиёсий ва иқтисодий якунлари
Ўзбекистоннинг 2025 йилдаги сиёсий ва иқтисодий якунлари
Ўзбекистоннинг 2025 йилдаги сиёсий ва иқтисодий якунлари

12:28 08.01.2026
Ўзбекистон 2025 йилда хорижий давлатлар билан ўзаро муносабатларни кенгайтириб, иқтисодий ва сиёсий алоқаларини янада мустаҳкамлади.
Хусусан, йил давомида Президент томонидан хорижий давлатларга 28 та ташриф амалга оширилган бўлса, Ўзбекистонга олий даражада 23 та ташриф қабул қилинди. Бу узоқ муддатли ҳамкорлик учун янги келишувлар ва амалий механизмларни шакллантиришга хизмат қилди.
Шунингдек, Ўзбекистонда ўтказилган 10 та нуфузли халқаро тадбир мамлакатнинг халқаро майдондаги фаол позицияси ҳамда минтақавий ва глобал ўрнини эгаллашда катта роль ўйнади. Мамлакат 9 та давлат билан янги дипломатик алоқаларни ўрнатди ва ҳамкорлик географиясини янада кенгайтирди.
Ўзбекистоннинг 2025 йилдаги энг муҳим сиёсий ва иқтисодий якунлари тафсилотлари билан @SputnikUzbekistan инфографикасида танишинг.
