Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260108/uzbekistan-konsolidatsiyalashgan-byudjet-54694897.html
Ўзбекистонда 2026-2028 йилларда консолидациялашган бюджет даромад ва харажатлари
Ўзбекистонда 2026-2028 йилларда консолидациялашган бюджет даромад ва харажатлари
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилда республика бюджетидан ажратилган маблағлар фақат жорий молия йилида ишлатилади. Бюджет тақчиллигининг чекланган миқдори ЯИМнинг 3 фоизи этиб белгиланди.
2026-01-08T15:54+0500
2026-01-08T16:00+0500
инфографика
давлат бюджети
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54694584_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6e215352560748972960b4c741b00917.png
2026 йил учун биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчиларга республика бюджетидан ушбу Қонунга мувофиқ ажратиладиган бюджет маблағларидан фақат 2026 молия йили давомида фойдаланилади ва улар келгуси молия йилига ўтказилмайди.2026 йил учун консолидациялашган бюджет тақчиллигининг чекланган миқдори ялпи ички маҳсулотнинг 3 фоизи миқдорида белгиланди.2026 йил учун қуйидагилар тасдиқланди:Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54694584_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_fc834a2add73e8b2858114aaae5ab916.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026 йил бюджети, республика бюджети, бюджет маблағлари, консолидациялашган бюджет, бюджет тақчиллиги, яим 3 фоиз, ижара тўловлари, чакана савдо йиғимлари, транзит йиғимлари, автотранспорт йиғимлари, ўзбекистон бюджети
2026 йил бюджети, республика бюджети, бюджет маблағлари, консолидациялашган бюджет, бюджет тақчиллиги, яим 3 фоиз, ижара тўловлари, чакана савдо йиғимлари, транзит йиғимлари, автотранспорт йиғимлари, ўзбекистон бюджети

Ўзбекистонда 2026-2028 йилларда консолидациялашган бюджет даромад ва харажатлари

15:54 08.01.2026 (янгиланди: 16:00 08.01.2026)
Oбуна бўлиш
Ўзбекистоннинг 2026 йил учун Давлат бюджети тасдиқланди. Унга кўра, Қонун 2026 йил учун консолидациялашган бюджетини шакллантириш ва ижро этиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади
2026 йил учун биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчиларга республика бюджетидан ушбу Қонунга мувофиқ ажратиладиган бюджет маблағларидан фақат 2026 молия йили давомида фойдаланилади ва улар келгуси молия йилига ўтказилмайди.
2026 йил учун консолидациялашган бюджет тақчиллигининг чекланган миқдори ялпи ички маҳсулотнинг 3 фоизи миқдорида белгиланди.
2026 йил учун қуйидагилар тасдиқланди:
мол-мулкни ижарага берувчи жисмоний ва юридик шахслар учун белгиланган ижара тўловининг энг кам ставкалари;
товарларнинг айрим турлари билан чакана савдо қилиш ҳуқуқи учун йиғимларнинг чекланган ставкалари;
чет давлатлар автотранспорт воситаларининг Ўзбекистонга кирганлиги ва унинг ҳудуди орқали транзити учун йиғимларнинг ставкалари
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0