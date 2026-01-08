https://sputniknews.uz/20260108/uzbekistan-konsolidatsiyalashgan-byudjet-54694897.html
Ўзбекистонда 2026-2028 йилларда консолидациялашган бюджет даромад ва харажатлари
2026 йилда республика бюджетидан ажратилган маблағлар фақат жорий молия йилида ишлатилади. Бюджет тақчиллигининг чекланган миқдори ЯИМнинг 3 фоизи этиб белгиланди.
2026-01-08T15:54+0500
2026-01-08T15:54+0500
2026-01-08T16:00+0500
2026 йил учун биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчиларга республика бюджетидан ушбу Қонунга мувофиқ ажратиладиган бюджет маблағларидан фақат 2026 молия йили давомида фойдаланилади ва улар келгуси молия йилига ўтказилмайди.2026 йил учун консолидациялашган бюджет тақчиллигининг чекланган миқдори ялпи ички маҳсулотнинг 3 фоизи миқдорида белгиланди.2026 йил учун қуйидагилар тасдиқланди:Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
2026 йил бюджети, республика бюджети, бюджет маблағлари, консолидациялашган бюджет, бюджет тақчиллиги, яим 3 фоиз, ижара тўловлари, чакана савдо йиғимлари, транзит йиғимлари, автотранспорт йиғимлари, ўзбекистон бюджети
Ўзбекистонда 2026-2028 йилларда консолидациялашган бюджет даромад ва харажатлари
15:54 08.01.2026 (янгиланди: 16:00 08.01.2026)
Ўзбекистоннинг 2026 йил учун Давлат бюджети тасдиқланди. Унга кўра, Қонун 2026 йил учун консолидациялашган бюджетини шакллантириш ва ижро этиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади
2026 йил учун биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчиларга республика бюджетидан ушбу Қонунга мувофиқ ажратиладиган бюджет маблағларидан фақат 2026 молия йили давомида фойдаланилади ва улар келгуси молия йилига ўтказилмайди.
2026 йил учун консолидациялашган бюджет тақчиллигининг чекланган миқдори ялпи ички маҳсулотнинг 3 фоизи миқдорида белгиланди.
2026 йил учун қуйидагилар тасдиқланди:
мол-мулкни ижарага берувчи жисмоний ва юридик шахслар учун белгиланган ижара тўловининг энг кам ставкалари;
товарларнинг айрим турлари билан чакана савдо қилиш ҳуқуқи учун йиғимларнинг чекланган ставкалари;
чет давлатлар автотранспорт воситаларининг Ўзбекистонга кирганлиги ва унинг ҳудуди орқали транзити учун йиғимларнинг ставкалари
