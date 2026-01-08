Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260108/russia-dnepropetrovsk-qishloq-ozod-54693240.html
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Россия Қуролли Кучлари Днепропетровск вилоятидаги Братское аҳоли пунктни озод қилди. Шунингдек, Запорожье вилоятида Украина Қуролли Кучларига зарбалар берилгани айтилмоқда.
2026-01-08T14:57+0500
2026-01-08T14:57+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/14/32381119_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_fc4d27bc52b23d9e2c987537bf6ccd46.jpg
ТОШКEНТ, 8 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Днепропетровск вилоятидаги Братское қишлоғини озод қилганини маълум қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, маълум қилинишича, "Шарқ" жангчилари Запорожье вилоятидаги Юқори Терса, Цветковое, Прилуки ва Воздвижевка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли Кучларининг механизациялашган ва ҳужум бригадалари, шунингдек, икки ҳужум полкининг ишчи кучи ҳамда техникасига кучли зарба бергани айтилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260105/russia-punkt-ozod-54644222.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/14/32381119_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_c669381241f6cdc68449ae3857469e91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия қуролли кучлари, днепропетровск вилояти, братское қишлоғи, россия мудофаа вазирлиги, шарқ қўшинлари гуруҳи, запорожье вилояти, ҳарбий ҳаракатлар, украина қуролли кучлари, фронт янгиликлари, ҳарбий хабарлар
россия қуролли кучлари, днепропетровск вилояти, братское қишлоғи, россия мудофаа вазирлиги, шарқ қўшинлари гуруҳи, запорожье вилояти, ҳарбий ҳаракатлар, украина қуролли кучлари, фронт янгиликлари, ҳарбий хабарлар

Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги қишлоқни озод қилди

14:57 08.01.2026
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишРазведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации в Луганской народной республике.
Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации в Луганской народной республике. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.01.2026
© Sputnik / РИА Новости
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, Шарқ қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Днепропетровск вилоятидаги Братское аҳоли пунктни назоратга олган
ТОШКEНТ, 8 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Днепропетровск вилоятидаги Братское қишлоғини озод қилганини маълум қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Днепропетровск вилоятининг Братск аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, маълум қилинишича, "Шарқ" жангчилари Запорожье вилоятидаги Юқори Терса, Цветковое, Прилуки ва Воздвижевка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли Кучларининг механизациялашган ва ҳужум бригадалари, шунингдек, икки ҳужум полкининг ишчи кучи ҳамда техникасига кучли зарба бергани айтилмоқда.
Разминирование на территории Запорожской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.01.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Суми вилоятидаги аҳоли пунктини назоратга олди — тафсилотлар
5 Январ, 14:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0