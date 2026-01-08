https://sputniknews.uz/20260108/russia-dnepropetrovsk-qishloq-ozod-54693240.html
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Россия Қуролли Кучлари Днепропетровск вилоятидаги Братское аҳоли пунктни озод қилди. Шунингдек, Запорожье вилоятида Украина Қуролли Кучларига зарбалар берилгани айтилмоқда.
ТОШКEНТ, 8 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Днепропетровск вилоятидаги Братское қишлоғини озод қилганини маълум қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, маълум қилинишича, "Шарқ" жангчилари Запорожье вилоятидаги Юқори Терса, Цветковое, Прилуки ва Воздвижевка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли Кучларининг механизациялашган ва ҳужум бригадалари, шунингдек, икки ҳужум полкининг ишчи кучи ҳамда техникасига кучли зарба бергани айтилмоқда.
украина
ТОШКEНТ, 8 янв — Sputnik.
Россия Қуролли Кучлари Днепропетровск вилоятидаги Братское қишлоғини озод қилганини маълум қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Днепропетровск вилоятининг Братск аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, маълум қилинишича, "Шарқ" жангчилари Запорожье вилоятидаги Юқори Терса, Цветковое, Прилуки ва Воздвижевка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли Кучларининг механизациялашган ва ҳужум бригадалари, шунингдек, икки ҳужум полкининг ишчи кучи ҳамда техникасига кучли зарба бергани айтилмоқда.