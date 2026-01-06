Ўзбекистонда таҳсил олиш учун келган талабалар: ТОП-5 давлат

https://sputniknews.uz/20260106/uzbekistan-kelgan-talabalar-davlat-54664188.html
2025 йилнинг 11 ойида Ўзбекистонга ўқиш учун 37,2 минг чет эл фуқароси келди. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 54,3 фоизга ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида жами 37,2 минг нафар чет эл фуқароси ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 54,3 фоизга ошган.Жорий йилнинг 11 ойида Ўзбекистонга ўқиш мақсадида келган чет эл фуқаролари сони мамлакатлар кесимида энг кўпи Ҳиндистон, Туркманистон ва Тожикистон ҳиссасига тўғри келган.Баътафсил Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонга ўқиш мақсадида келган чет эл фуқаролари сони 37,2 минг нафарни ташкил этди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида жами 37,2 минг нафар чет эл фуқароси ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 54,3 фоизга ошган.
Жорий йилнинг 11 ойида Ўзбекистонга ўқиш мақсадида келган чет эл фуқаролари сони мамлакатлар кесимида энг кўпи Ҳиндистон, Туркманистон ва Тожикистон ҳиссасига тўғри келган.
