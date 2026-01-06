Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси - инфографика

Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
2025 йил январь–ноябрь ойларида ЕОИИ мамлакатлари Ўзбекистон ташқи савдосида деярли 25 фоиз улушга эга бўлди. Россия асосий шерик бўлиб қолмоқда.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида деярли 25 фоиз улушга эга бўлди.Иттифоқ доирасида асосий савдо шерик Россия бўлиб қолмоқда. У билан ўзаро савдо ҳажми 11,7 миллиард доллардан ошган. Қозоғистон билан савдо ҳажми 4,36 миллиард доллар, Қирғизистон билан эса 903 миллион долларни ташкил этган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
14:38 06.01.2026 (янгиланди: 16:46 06.01.2026)
ЕОИИ мамлакатлари 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида деярли 25 фоиз улушга эга бўлди.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида деярли 25 фоиз улушга эга бўлди.
Иттифоқ доирасида асосий савдо шерик Россия бўлиб қолмоқда. У билан ўзаро савдо ҳажми 11,7 миллиард доллардан ошган. Қозоғистон билан савдо ҳажми 4,36 миллиард доллар, Қирғизистон билан эса 903 миллион долларни ташкил этган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
