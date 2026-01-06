https://sputniknews.uz/20260106/uzbekistan-eaeu-savdo-aylanma-54658405.html
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси - инфографика
2025 йил январь–ноябрь ойларида ЕОИИ мамлакатлари Ўзбекистон ташқи савдосида деярли 25 фоиз улушга эга бўлди. Россия асосий шерик бўлиб қолмоқда.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида деярли 25 фоиз улушга эга бўлди.Иттифоқ доирасида асосий савдо шерик Россия бўлиб қолмоқда. У билан ўзаро савдо ҳажми 11,7 миллиард доллардан ошган. Қозоғистон билан савдо ҳажми 4,36 миллиард доллар, Қирғизистон билан эса 903 миллион долларни ташкил этган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
14:38 06.01.2026 (янгиланди: 16:46 06.01.2026)
ЕОИИ мамлакатлари 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида деярли 25 фоиз улушга эга бўлди.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида деярли 25 фоиз улушга эга бўлди.
Иттифоқ доирасида асосий савдо шерик Россия бўлиб қолмоқда. У билан ўзаро савдо ҳажми 11,7 миллиард доллардан ошган. Қозоғистон билан савдо ҳажми 4,36 миллиард доллар, Қирғизистон билан эса 903 миллион долларни ташкил этган.
