Хитойнинг энг йирик компанияларидан бири энди ўз кадрларини Ўзбекистонда тайёрлайди

Олмалиқ давлат техника институти ва Хитойнинг CONCH Cement ўртасида ҳамкорлик битими имзоланди. Ушбу ҳамкорлик доирасида Ўзбекистонда кадрлар тайёрлаш, илмий тадқиқотлар ва инновацион технологияларни жорий этиш режалаштирилган.
таълим
ҳамкорлик
цемент
корхона
отм
ўзбекистон
хитой
ТОШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Олмалиқ давлат техника институти ҳамда Хитойнинг кончилик ва қурилиш материалларини ишлаб чиқариш соҳасидаги дунёнинг энг йирик компанияларидан бири бўлган "CONCH Cement" ўртасида стратегик шериклик ва ҳамкорлик бўйича битим имзоланди. Бу ҳақда институт матбуот хизмати хабар берди.Мазкур битимда ишлаб чиқариш, таълим ва илмий-тадқиқот соҳасида тажриба алмашиш, кон электромеханикаси йўналишида янги истиқболли қўшма лойиҳаларни бажариш ва инновацион технологияларни таълим жараёнига хитойлик олимлар билан ҳамкорликда жорий этиш мақсади белгиланди.Бундан ташқари, Олмалиқ давлат техника институти базасида "CONCH Cement" таркибий бўлинмалари учун кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш, компания ходимларининг малакасини ошириш ҳамда қўшма илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини амалга ошириш масалалари ҳам келишиб олинди.Таъкидланганидек, буларнинг барчаси президент ўз Қарорида мазкур ОТМ олдига қўйган пировард мақсад - Институтда жаҳон миқёсидаги геология, металлургия ва техникага ихтисослашган илғор муҳандислик мактабини яратишга қаратилган.Бугунги кунда Хитойнинг “CONCH Cement” компанияси бутун дунё бўйлаб цемент ҳамда қурилиш материалларини ишлаб чиқарувчи юзлаб корхоналарни ўз ичига қамраб олган бўлиб, кончилик соҳасининг энг йирик вакилларидан ҳисобланади. Йилига бир неча юз миллион тонна маҳсулот ишлаб чиқариб, дунёнинг 20 давлатига экспорт қилади.
ўзбекистон
хитой
хитой компаниялари, conch cement, олмалиқ давлат техника институти, ўзбекистон таълим, кадрлар тайёрлаш, кончилик, цемент саноати, илмий ҳамкорлик, инновацион технологиялар, муҳандислик таълими, ўзбекистон–хитой ҳамкорлиги
Бунда корхона учун истиқболли соҳаларда мутахассислар тайёрлаш, талабалар ва профессор-ўқитувчилар учун Хитой ва бошқа хорижий давлатларда стажировка дастурларини ташкил қилиш, корхонанинг долзарб муаммолари юзасидан илмий изланишлар олиб бориш каби қатор мавзуларда ҳам таклифлар илгари сурилди.
Таъкидланганидек, буларнинг барчаси президент ўз Қарорида мазкур ОТМ олдига қўйган пировард мақсад - Институтда жаҳон миқёсидаги геология, металлургия ва техникага ихтисослашган илғор муҳандислик мактабини яратишга қаратилган.
Бугунги кунда Хитойнинг “CONCH Cement” компанияси бутун дунё бўйлаб цемент ҳамда қурилиш материалларини ишлаб чиқарувчи юзлаб корхоналарни ўз ичига қамраб олган бўлиб, кончилик соҳасининг энг йирик вакилларидан ҳисобланади. Йилига бир неча юз миллион тонна маҳсулот ишлаб чиқариб, дунёнинг 20 давлатига экспорт қилади.