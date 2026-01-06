Ярим триллион сўмлик прокат: "Чебурашка 2" оилавий фильми нега дунёда учинчи ўринда?

https://sputniknews.uz/20260106/cheburashka-dunyo-prokat-uchinchi-orin-54656504.html
"Чебурашка 2" фильми янги йил кинопрокатида рекорд даражадаги натижа қайд этиб, бешинчи кунига келиб 3,14 млрд рубль (тахминан 465 млрд сўм) йиғди. Картина дунё прокатида касса йиғимлари бўйича учинчи ўринни эгаллади.
12:50 06.01.2026 (янгиланди: 14:29 06.01.2026)
Маълумотларга кўра, “Чебурашка 2” фильми кинотеатрларда дунё бўйича касса йиғимлари рейтингида "Аватар: Аланга ва кул" ҳамда "Зверополис 2" фильмларидан кейин учинчи ўринни эгаллаб турибди.
ТОШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. “Чебурашка 2” фильми янги йил кинопрокатида етакчи лойиҳа сифатида қайд этилди ва прокатнинг бешинчи кунига келиб 3,14 миллиард рублдан ортиқ касса йиғимига эришди, бу тахминан 465 миллиард сўмга тенг.
Фильмни шу пайтга қадар 6 миллионга яқин томошабин кўрган
. Юқори касса кўрсаткичлари "Чебурашка" франшизасига бўлган барқарор қизиқишни ва оилавий кино жанрига талаб юқорилигини яна бир бор тасдиқламоқда.
Фильм режиссёр Дмитрий Дьяченко томонидан суратга олинган бўлиб, ҳикоя биринчи қисм финалидан бир йил ўтиб давом этади. Гена ва Чебурашка аввалгидек бир уйда яшаб, осойишта ҳаёт кечиришда давом этади. Бироқ қаҳрамонлар ҳаёти кутилмаган воқеалар сабаб издан чиқади.
Табиат қўйнида нишонланаётган туғилган кун байрами чоғида режалар ўзгаради ва Чебурашка болалар билан бирга янги саргузаштларга тортилиб кетади.
Шу билан бирга, Гена ва Чебурашка ўз уйлари жойлашган ҳудудда йирик кўнгилочар боғ қурилиши режалаштирилаётгани ҳақида хабар топади. Одатий ҳаёт тарзини сақлаб қолиш учун қаҳрамонлар бирлашиб, вазиятга қарши курашишга мажбур бўлади.
Иккинчи қисмда вояга етиш, масъулият, оилавий қадриятлар ва яқинлар ўртасидаги ўзаро тушуниш мавзуларига алоҳида эътибор қаратилган.
Томошабинлар ва профессионал танқидчилар фильмни илиқ қабул қилди. Қайд этилишича, муаллифлар биринчи қисмга хос бўлган самимий оилавий руҳни сақлаб қолган. Фильм аввалги қисмга нисбатан мазмунан чуқурроқ бўлиб, авлодлар ўртасидаги муносабатлар ва вояга етиш муаммосини марказий ғоя сифатида очиб беради.