Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260105/uzbekistan-yil-inflyatsiya-54648163.html
Ўзбекистонда 2025 йилдаги инфляция - инфографика
Ўзбекистонда 2025 йилдаги инфляция - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда инфляция 7,3 фоизни ташкил этди. Озиқ-овқат нархлари 5,5%, хизматлар эса 13,9%га ошган.
2026-01-05T19:28+0500
2026-01-05T19:28+0500
инфографика
ўзбекистон
нарх-наво
инфляция
озиқ-овқат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/05/54641658_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e0e06d6db1bb76cc51e19d438d969898.jpg
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил якунлари бўйича Ўзбекистонда йиллик инфляция даражаси 7,3 фоизни ташкил этди.Ушбу кўрсаткич 2024 йилдаги 12 фоизга нисбатан анча паст бўлиб, сўнгги тўққиз йилдаги энг паст инфляция даражаси сифатида қайд этилди. Йил мобайнида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 5,5 фоизга, ноозиқ-овқат товарлари 5,1 фоизга, хизматлар эса 13,9 фоизга ошган.Баътафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/05/54641658_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_8c444545071a7cc9edcdea94cd6857cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон инфляцияси, 2025 йил инфляция, миллий статистика қўмитаси, нархлар ўсиши, озиқ-овқат маҳсулотлари, хизматлар нархи, иқтисодий кўрсаткичлар, sputnik ўзбекистон
ўзбекистон инфляцияси, 2025 йил инфляция, миллий статистика қўмитаси, нархлар ўсиши, озиқ-овқат маҳсулотлари, хизматлар нархи, иқтисодий кўрсаткичлар, sputnik ўзбекистон

Ўзбекистонда 2025 йилдаги инфляция - инфографика

19:28 05.01.2026
Oбуна бўлиш
Йил давомида озиқ-овқат маҳсулотлари ўртача 5,5 фоизга, ноозиқ-овқат маҳсулотлари 5,1 фоизга, хизматлар 13,9 фоизга ошди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил якунлари бўйича Ўзбекистонда йиллик инфляция даражаси 7,3 фоизни ташкил этди.
Ушбу кўрсаткич 2024 йилдаги 12 фоизга нисбатан анча паст бўлиб, сўнгги тўққиз йилдаги энг паст инфляция даражаси сифатида қайд этилди. Йил мобайнида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 5,5 фоизга, ноозиқ-овқат товарлари 5,1 фоизга, хизматлар эса 13,9 фоизга ошган.
Баътафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Инфляция в Узбекистане по итогам 2025 года составила 7,3% - Sputnik Ўзбекистон
Инфляция в Узбекистане по итогам 2025 года составила 7,3% - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0