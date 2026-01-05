https://sputniknews.uz/20260105/uzbekistan-yil-inflyatsiya-54648163.html
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда инфляция 7,3 фоизни ташкил этди. Озиқ-овқат нархлари 5,5%, хизматлар эса 13,9%га ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил якунлари бўйича Ўзбекистонда йиллик инфляция даражаси 7,3 фоизни ташкил этди.Ушбу кўрсаткич 2024 йилдаги 12 фоизга нисбатан анча паст бўлиб, сўнгги тўққиз йилдаги энг паст инфляция даражаси сифатида қайд этилди. Йил мобайнида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 5,5 фоизга, ноозиқ-овқат товарлари 5,1 фоизга, хизматлар эса 13,9 фоизга ошган.Баътафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Янгиликлар
Ўзбекистонда 2025 йилдаги инфляция - инфографика
Йил давомида озиқ-овқат маҳсулотлари ўртача 5,5 фоизга, ноозиқ-овқат маҳсулотлари 5,1 фоизга, хизматлар 13,9 фоизга ошди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил якунлари бўйича Ўзбекистонда йиллик инфляция даражаси 7,3 фоизни ташкил этди.
Ушбу кўрсаткич 2024 йилдаги 12 фоизга нисбатан анча паст бўлиб, сўнгги тўққиз йилдаги энг паст инфляция даражаси сифатида қайд этилди. Йил мобайнида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 5,5 фоизга, ноозиқ-овқат товарлари 5,1 фоизга, хизматлар эса 13,9 фоизга ошган.
Баътафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.