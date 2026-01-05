https://sputniknews.uz/20260105/palov-indeksi-taom-54641020.html
Палов индекси: бир килограмм ўзбек таоми неча пулга тушади?
Палов индекси: бир килограмм ўзбек таоми неча пулга тушади?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм паловнинг нархи қанча? Миллий статистика қўмитаси маълумотларига асосланган “палов индекси” орқали нархлар таққосланди.
2026-01-05T13:59+0500
2026-01-05T13:59+0500
2026-01-05T15:02+0500
инфографика
озиқ-овқат
нарх-наво
миллий статистика қўмитаси
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/05/54639980_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8cac87f6ec806dc1483b5bd8aa55f77d.jpg
Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бир килограмм палов нархи декабрь ойида 97,7 минг сўмдан 115,5 минг сўмгача бўлган. Таққослаш учун: октябрь ойида — 100,1 минг сўмдан 119,4 минг сўмгача.Бир килограмм палов тайёрлаш учун ҳисобланган масаллиқлар: 0,3 л кунгабоқар ёғи, 300 г пиёз, 700 г мол гўшти, 1 кг сабзи, 1 кг гуруч (лазер), 100 г нўхат, 10 г зира, 20 г ош тузи.Декабрь ойи якунларига кўра, энг қиммат палов Тошкентда, энг арзон палов эса Қорақалпоғистонда қайд этилган.Республика ҳудудларида бир килограмм паловнинг нархи ҳақида батафсил маълумот - Спутник Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/05/54639980_177:0:1137:720_1920x0_80_0_0_5309c2d8d20944c7c3f1ffb47dfcc6a9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
палов индекси, палов нархи, ўзбек таомлари, овқат нархлари, истеъмол бозори, инфляция, миллий статистика қўмитаси, палов масаллиқлари, гуруч нархи, гўшт нархи, сабзи нархи, кунгабоқар ёғи, ўзбекистон ҳудудлари, тошкент палов нархи, қорақалпоғистон палов
палов индекси, палов нархи, ўзбек таомлари, овқат нархлари, истеъмол бозори, инфляция, миллий статистика қўмитаси, палов масаллиқлари, гуруч нархи, гўшт нархи, сабзи нархи, кунгабоқар ёғи, ўзбекистон ҳудудлари, тошкент палов нархи, қорақалпоғистон палов
Палов индекси: бир килограмм ўзбек таоми неча пулга тушади?
13:59 05.01.2026 (янгиланди: 15:02 05.01.2026)
Паловга ишлатиладиган маҳсулотлар нархлари асосида 2025 йил декабрь ҳолатига бир килограмм паловнинг ҳудудлар кесимида қиймати ҳисоблаб чиқилди
Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бир килограмм палов нархи декабрь ойида 97,7 минг сўмдан 115,5 минг сўмгача бўлган. Таққослаш учун: октябрь ойида — 100,1 минг сўмдан 119,4 минг сўмгача.
Бир килограмм палов тайёрлаш учун ҳисобланган масаллиқлар: 0,3 л кунгабоқар ёғи, 300 г пиёз, 700 г мол гўшти, 1 кг сабзи, 1 кг гуруч (лазер), 100 г нўхат, 10 г зира, 20 г ош тузи.
Декабрь ойи якунларига кўра, энг қиммат палов Тошкентда, энг арзон палов эса Қорақалпоғистонда қайд этилган.
Республика ҳудудларида бир килограмм паловнинг нархи ҳақида батафсил маълумот - Спутник Ўзбекистон
инфографикасида.