https://sputniknews.uz/20260103/samarqandda-sogliqni-saqlashning-yangi-modelini-joriy-etish-boshlandi-54613852.html
Самарқандда бу йил 117та тиббиёт муассаси янгиланади
Самарқандда бу йил 117та тиббиёт муассаси янгиланади
Sputnik Ўзбекистон
Вилоятда 95та поликлиника янгиланиб, Ургут туманида янги шифохона қурилади. 03.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-03T10:33+0500
2026-01-03T10:33+0500
2026-01-03T10:36+0500
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
самарқанд вилояти
самарқанд
тиббиёт муассаси
тиббий кўрик
самарқанд давлат тиббиёт университети
тиббиёт соҳаси танқид остида
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/10/50582289_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e8b67562f1a4c697c617b44f8d0afe8d.jpg
ТОШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. 2026 йилда Самарқанддаги тиббиёт муассасаларини таъмирлаш ва янгиларини қуриш мақсадида 479 млрд сўм ажратилади, деб хабар қилмоқда Соғлиқни сақлаш вазирлиги. Маблағлар асосан қуйидаги мақсадларга йўналтирилади:Республика миқёсида эса, 2026 йилда 227 та тиббиёт муассасасида 1,750 трлн. сўмлик қурилиш-таъмирлаш ишлари амалга оширилади. Жумладан 36 та янги объект барпо этилиб, яна 108 та муассасада реконструкция ҳамда 83 та бинода мукаммал таъмирлаш ишлари олиб борилади. Лойиҳаларнинг асосий қисми, яъни 209 та объект бутунлай янгидан бошланади.Маълумот учун, охирги 8 йилда соғлиқни сақлаш тизимига йўналтирилаётган маблағ миқдори 6 карра оширилиб, 2025 йилда 42 трлн. сўмни ташкил этди. 2026 йилда бу рақам 49 трлн. сўм бўлиши кутилмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/10/50582289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d53e9c9cb2909ecfb89bc034ca3b8e1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), самарқанд вилояти, самарқанд, тиббиёт муассаси, тиббий кўрик, самарқанд давлат тиббиёт университети, тиббиёт соҳаси танқид остида
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), самарқанд вилояти, самарқанд, тиббиёт муассаси, тиббий кўрик, самарқанд давлат тиббиёт университети, тиббиёт соҳаси танқид остида
Самарқандда бу йил 117та тиббиёт муассаси янгиланади
10:33 03.01.2026 (янгиланди: 10:36 03.01.2026)
Вилоятда 95та поликлиника янгиланиб, Ургут туманида янги шифохона қурилади.
ТОШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. 2026 йилда Самарқанддаги тиббиёт муассасаларини таъмирлаш ва янгиларини қуриш мақсадида 479 млрд сўм ажратилади, деб хабар қилмоқда Соғлиқни сақлаш вазирлиги.
Президент фармонига мувофиқ, Самарқанд вилояти соғлиқни сақлашнинг янги моделини жорий қилиш бўйича тажриба-синов ҳудуди сифатида белгилаб олинган. Унга кўра, Самарқандда 2026 йилдан бошлаб 117 та объектда 479,3 млрд. сўмлик қурилиш-таъмирлаш ишлари амалга оширилади, - дейилади хабарда.
Маблағлар асосан қуйидаги мақсадларга йўналтирилади:
Вилоятдаги 95та оилавий поликлиниканинг қурилиш-таъмирлаш ишларига 360 млрд. сўм.
Ургут туманида халқаро талабларга тўлиқ жавоб берадиган намунавий типдаги янги шифохона барпо этиш ишлари бошланади.
Вилоятдаги 90 фоиздан ортиқ тиббиёт муассасаларининг моддий-техник базаси яхшиланади.
Аҳоли учун тиббий хизматлар “бир қадам” тамойили асосида кўрсатилиб, мурожаатларнинг 70 фоизини тўлиқ бирламчи бўғинда ҳал этишга эришилади.
Республика миқёсида эса, 2026 йилда 227 та тиббиёт муассасасида 1,750 трлн. сўмлик қурилиш-таъмирлаш ишлари амалга оширилади. Жумладан 36 та янги объект барпо этилиб, яна 108 та муассасада реконструкция ҳамда 83 та бинода мукаммал таъмирлаш ишлари олиб борилади. Лойиҳаларнинг асосий қисми, яъни 209 та объект бутунлай янгидан бошланади.
Маълумот учун, охирги 8 йилда соғлиқни сақлаш тизимига йўналтирилаётган маблағ миқдори 6 карра оширилиб, 2025 йилда 42 трлн. сўмни ташкил этди. 2026 йилда бу рақам 49 трлн. сўм бўлиши кутилмоқда.