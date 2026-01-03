Ўтов ичида арча: Нукусда Янги йил қандай ўтмоқда — фото

Қорақалпоғистонда қиш доим совуқ ва шамолли бўлади. Об-ҳаво қандай бўлишидан қатъи назар, Нукус аҳолиси ва меҳмонлари байрам ва шодлик муҳитига тўлиқ шўнғиш учун ҳар доим Янги йил байрамларини интиқлик билан кутишади.Қорақалпоғистонда байрамлар доимо кўтаринки руҳда нишонланади.Нукуслик Ойгул Сабирбоеванинг айтишича, одамлар имкон қадар янги йил байрамига энг сара ва мазали таомлар тайёрлашга ҳаракат қилишади. Улар энг чиройли таомлар билан дастурхон ёзадилар, ширинликлар, мевалар, салатлар қўйишади, ҳар доим манти ва самса тайёрлашади."Масалан, дастурхондаги манти бўлиши бу фаровонлик тимсоли, деган одат бор. Тўкинлик, гўёки биз хамир ичига солиб қўйган гўшт каби оилада қолади", - дейди у.Ойгул яна бир яхши анъана ҳақида айтиб берди. Кечқурун Нукус шаҳри аҳолиси ва меҳмонлари бош арча ўрнатилган "Дўстлик" майдонига ошиқади. Бу ерда Ҳар оқшом қорақалпоқ эстрадаси юлдузлари ва ди-жейлар концертлари бўлиб ўтади.Дарвоқе, Нукусдаги арча ўзига хос хусусиятга эга: у чироқ ва гулчамбарлардан ясалган ўтов ичига ўрнатилганга ўхшайди.Бу ерда, шунингдек, озиқ-овқат шохобчалари, катталар ва болалар учун ўйин-кулги, фото зоналари мавжуд.Байрам кунлари аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мақсадида атрофида ИИВ, ўт ўчириш ва тез ёрдам машиналари навбатчилик қилмоқда.
Нукусда Янги йил байрамининг асосий тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда.
