Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260103/nukusda-yangi-yil-bayrami-qanday-otmoqda-foto-54627953.html
Ўтов ичида арча: Нукусда Янги йил қандай ўтмоқда — фото
Ўтов ичида арча: Нукусда Янги йил қандай ўтмоқда — фото
Sputnik Ўзбекистон
Нукусда Янги йил байрамининг асосий тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда. 03.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-03T19:30+0500
2026-01-03T19:30+0500
янги йил
нукус
қорақалпоғистон
байрам
оммавий тадбир
фото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/03/54617036_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_96c51cdd4afd5ae66771c277d6b1b62e.jpg
Қорақалпоғистонда қиш доим совуқ ва шамолли бўлади. Об-ҳаво қандай бўлишидан қатъи назар, Нукус аҳолиси ва меҳмонлари байрам ва шодлик муҳитига тўлиқ шўнғиш учун ҳар доим Янги йил байрамларини интиқлик билан кутишади.Қорақалпоғистонда байрамлар доимо кўтаринки руҳда нишонланади.Нукуслик Ойгул Сабирбоеванинг айтишича, одамлар имкон қадар янги йил байрамига энг сара ва мазали таомлар тайёрлашга ҳаракат қилишади. Улар энг чиройли таомлар билан дастурхон ёзадилар, ширинликлар, мевалар, салатлар қўйишади, ҳар доим манти ва самса тайёрлашади."Масалан, дастурхондаги манти бўлиши бу фаровонлик тимсоли, деган одат бор. Тўкинлик, гўёки биз хамир ичига солиб қўйган гўшт каби оилада қолади", - дейди у.Ойгул яна бир яхши анъана ҳақида айтиб берди. Кечқурун Нукус шаҳри аҳолиси ва меҳмонлари бош арча ўрнатилган "Дўстлик" майдонига ошиқади. Бу ерда Ҳар оқшом қорақалпоқ эстрадаси юлдузлари ва ди-жейлар концертлари бўлиб ўтади.Дарвоқе, Нукусдаги арча ўзига хос хусусиятга эга: у чироқ ва гулчамбарлардан ясалган ўтов ичига ўрнатилганга ўхшайди.Бу ерда, шунингдек, озиқ-овқат шохобчалари, катталар ва болалар учун ўйин-кулги, фото зоналари мавжуд.Байрам кунлари аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мақсадида атрофида ИИВ, ўт ўчириш ва тез ёрдам машиналари навбатчилик қилмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Александра Терехина
Александра Терехина
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/03/54617036_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9d229e1c2cf0cce79d8eafa745b48531.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
янги йил, нукус, қорақалпоғистон, байрам, оммавий тадбир, фото, фото
янги йил, нукус, қорақалпоғистон, байрам, оммавий тадбир, фото, фото

Ўтов ичида арча: Нукусда Янги йил қандай ўтмоқда — фото

19:30 03.01.2026
Oбуна бўлиш
Александра Терехина
Ҳамма материаллар
Нукусда Янги йил байрамининг асосий тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда.
Қорақалпоғистонда қиш доим совуқ ва шамолли бўлади. Об-ҳаво қандай бўлишидан қатъи назар, Нукус аҳолиси ва меҳмонлари байрам ва шодлик муҳитига тўлиқ шўнғиш учун ҳар доим Янги йил байрамларини интиқлик билан кутишади.
© Sputnik

Нукус шаҳри Янги йилга безатилган

Нукус шаҳри Янги йилга безатилган - Sputnik Ўзбекистон
1/10
© Sputnik

Нукус шаҳри Янги йилга безатилган

© Sputnik

Нукус шаҳри Янги йилга безатилган

Нукус шаҳри Янги йилга безатилган - Sputnik Ўзбекистон
2/10
© Sputnik

Нукус шаҳри Янги йилга безатилган

© Sputnik

Байрам тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда

Байрам тадбирлари &quot;Дўстлик&quot; майдонида бўлиб ўтмоқда - Sputnik Ўзбекистон
3/10
© Sputnik

Байрам тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда

© Sputnik

Байрам тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда

Байрам тадбирлари &quot;Дўстлик&quot; майдонида бўлиб ўтмоқда - Sputnik Ўзбекистон
4/10
© Sputnik

Байрам тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда

© Sputnik

Нукус арчаси гуёки ўтов ичига ўрнатилганга ўхшайди.

Нукус арчаси гуёки ўтов ичига ўрнатилганга ўхшайди. - Sputnik Ўзбекистон
5/10
© Sputnik

Нукус арчаси гуёки ўтов ичига ўрнатилганга ўхшайди.

© Sputnik

Байрам тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда

Байрам тадбирлари &quot;Дўстлик&quot; майдонида бўлиб ўтмоқда - Sputnik Ўзбекистон
6/10
© Sputnik

Байрам тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда

© Sputnik

Нукус арчаси гуёки ўтов ичига ўрнатилганга ўхшайди.

Нукус арчаси гуёки ўтов ичига ўрнатилганга ўхшайди. - Sputnik Ўзбекистон
7/10
© Sputnik

Нукус арчаси гуёки ўтов ичига ўрнатилганга ўхшайди.

© Sputnik

Байрам тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда

Байрам тадбирлари &quot;Дўстлик&quot; майдонида бўлиб ўтмоқда - Sputnik Ўзбекистон
8/10
© Sputnik

Байрам тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда

© Sputnik

Нукус арчаси гуёки ўтов ичига ўрнатилганга ўхшайди.

Нукус арчаси гуёки ўтов ичига ўрнатилганга ўхшайди. - Sputnik Ўзбекистон
9/10
© Sputnik

Нукус арчаси гуёки ўтов ичига ўрнатилганга ўхшайди.

© Sputnik

Байрам тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда

Байрам тадбирлари &quot;Дўстлик&quot; майдонида бўлиб ўтмоқда - Sputnik Ўзбекистон
10/10
© Sputnik

Байрам тадбирлари "Дўстлик" майдонида бўлиб ўтмоқда

Қорақалпоғистонда байрамлар доимо кўтаринки руҳда нишонланади.
Нукуслик Ойгул Сабирбоеванинг айтишича, одамлар имкон қадар янги йил байрамига энг сара ва мазали таомлар тайёрлашга ҳаракат қилишади. Улар энг чиройли таомлар билан дастурхон ёзадилар, ширинликлар, мевалар, салатлар қўйишади, ҳар доим манти ва самса тайёрлашади.
"Масалан, дастурхондаги манти бўлиши бу фаровонлик тимсоли, деган одат бор. Тўкинлик, гўёки биз хамир ичига солиб қўйган гўшт каби оилада қолади", - дейди у.
Ойгул яна бир яхши анъана ҳақида айтиб берди.
"Яхши кунларда ҳам, оғир дамларда ҳам бирга бўлишга, бир-биримизга ёрдам беришга ҳаракат қиламиз. Шунинг учун ҳам Янги йил ва кейинги дам олиш кунларида ҳар бир киши одатда қўни-қўшни, қариндош-уруғ ва дўстларникига бориб, байрам кайфиятидан озгина бўлса ҳам бўлишишга ҳаракат қилади. Айниқса, болалар ва кексаларни хурсанд қилиш жуда муҳим", - дейди у.
Кечқурун Нукус шаҳри аҳолиси ва меҳмонлари бош арча ўрнатилган "Дўстлик" майдонига ошиқади. Бу ерда Ҳар оқшом қорақалпоқ эстрадаси юлдузлари ва ди-жейлар концертлари бўлиб ўтади.
Дарвоқе, Нукусдаги арча ўзига хос хусусиятга эга: у чироқ ва гулчамбарлардан ясалган ўтов ичига ўрнатилганга ўхшайди.
Бу ерда, шунингдек, озиқ-овқат шохобчалари, катталар ва болалар учун ўйин-кулги, фото зоналари мавжуд.
Байрам кунлари аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мақсадида атрофида ИИВ, ўт ўчириш ва тез ёрдам машиналари навбатчилик қилмоқда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0