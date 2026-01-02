Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Тергов қўмитаси маълум қилишича, Украина Қуролли кучларининг Херсон вилоятининг Хорли қишлоғидаги кафе ва меҳмонхонага берган зарбаси оқибатида ҳалок бўлганлар сони 27 кишига етди.“Террорчилик ҳаракати натижасида 27 киши, жумладан, икки нафар вояга етмаганлар ҳалок бўлди”, — деди у.Агентлик маълумотларига кўра, турли оғирликдаги жароҳатлар билан 31 нафар жабрланувчи, жумладан, беш нафар бола шифохоналарга етказилган.Воқеа жойини дастлабки кўздан кечириш чоғида мутахассислар бир нечта учувчисиз учоқларнинг бўлакларини топишди. 26 дан ортиқ суд-тиббий экспертизалар, жумладан, тиббий, генетик, портловчи ва ёнғин хавфсизлиги экспертизалари тайинланган.1 январга ўтар кечаси Украина дронлари Янги йилни нишонлаш учун 100 га яқин одам йиғилган Хорли соҳилидаги кафе ва меҳмонхонага ҳужум қилди. Ҳужум оқибатида 24 нафар тинч аҳоли ҳалок бўлди, 29 нафари яраланди, улардан беш нафари болалар.Херсон вилояти губернатори Володимир Сальдонинг таъкидлашича, Украина Қуролли кучлари одамлар устига атайлаб ёнувчи снаряд ташлаган. Ҳужумда НАТО мамлакатларида ишлаб чиқарилган разведкачи дронлардан фойдаланилган. Вилоят губернатори бунда Британия разведка идораларининг иштирокини исисно қилмади. Тергов қўмитаси терроризм бўйича жиноий иш қўзғатди.
ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Тергов қўмитаси маълум қилишича, Украина Қуролли кучларининг Херсон вилоятининг Хорли қишлоғидаги кафе ва меҳмонхонага берган зарбаси оқибатида ҳалок бўлганлар сони 27 кишига етди.
“Террорчилик ҳаракати натижасида 27 киши, жумладан, икки нафар вояга етмаганлар ҳалок бўлди”, — деди у.
Агентлик маълумотларига кўра, турли оғирликдаги жароҳатлар билан 31 нафар жабрланувчи, жумладан, беш нафар бола шифохоналарга етказилган.
Воқеа жойини дастлабки кўздан кечириш чоғида мутахассислар бир нечта учувчисиз учоқларнинг бўлакларини топишди. 26 дан ортиқ суд-тиббий экспертизалар, жумладан, тиббий, генетик, портловчи ва ёнғин хавфсизлиги экспертизалари тайинланган.
1 январга ўтар кечаси Украина дронлари Янги йилни нишонлаш учун 100 га яқин одам йиғилган Хорли соҳилидаги кафе ва меҳмонхонага ҳужум қилди. Ҳужум оқибатида 24 нафар тинч аҳоли ҳалок бўлди, 29 нафари яраланди, улардан беш нафари болалар.
Херсон вилояти губернатори Володимир Сальдонинг таъкидлашича, Украина Қуролли кучлари одамлар устига атайлаб ёнувчи снаряд ташлаган. Ҳужумда НАТО мамлакатларида ишлаб чиқарилган разведкачи дронлардан фойдаланилган. Вилоят губернатори бунда Британия разведка идораларининг иштирокини исисно қилмади. Тергов қўмитаси терроризм бўйича жиноий иш қўзғатди.
0