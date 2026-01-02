https://sputniknews.uz/20260102/xabarovskda-ozbekiston-fuqarosining-olimi-organilmoqda-tiv-54608457.html
Хабаровскда Ўзбекистон фуқаросининг ўлими сабаблари ўрганилмоқда - ТИВ
Хабаровскда Ўзбекистон фуқаросининг ўлими сабаблари ўрганилмоқда - ТИВ
Ўзбекистон фуқароси полиция томонидан 12 декабрда ўтказилган текширув давомида қўлга олинганидан сўнг вафот этган. 02.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Хабаровск шаҳрида Ўзбекистон фуқаросининг вафоти билан боғлиқ ҳолат Ўзбекистоннинг Владивостокдаги Бош консулхонаси ва Миграция агентлиги томонидан назоратга олинган, деб хабар қилди Ташқи ишлар вазирлиги."Ҳодиса юзасидан Ўзбекистон Бош консулхонаси томонидан Хабаровск ўлкаси Прокуратураси, Тергов бошқармаси ҳамда Россия Федерацияси Ташқи ишлар вазирлигининг Хабаровск ўлкасидаги ваколатхонасига ноталар юборилиб, ҳолатни ҳар томонлама холисона ва қонуний тартибда ўрганиш сўралди", Бош консулхона марҳумнинг яқинлари билан доимий алоқада бўлиб, уларга зарур консуллик ва амалий ёрдам кўрсатмоқда. Фуқаронинг жасадини Ватанга қайтариш бўйича тегишли ишлар олиб борилмоқда.Ижтимоий тармоқларда тилга олинган иккинчи фуқаро ҳақидаги маълумотлар тасдиқланмади.Ижтимоий тармоқларда тарқалган хабарга кўра, Ўзбекистон фуқароси полиция томонидан 12 декабрда ўтказилган текширув давомида қўлга олинган. Шундан сўнг у вафот этган.
ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Хабаровск шаҳрида Ўзбекистон фуқаросининг вафоти билан боғлиқ ҳолат Ўзбекистоннинг Владивостокдаги Бош консулхонаси ва Миграция агентлиги томонидан назоратга олинган, деб хабар қилди Ташқи ишлар вазирлиги.
"Ҳодиса юзасидан Ўзбекистон Бош консулхонаси томонидан Хабаровск ўлкаси Прокуратураси, Тергов бошқармаси ҳамда Россия Федерацияси Ташқи ишлар вазирлигининг Хабаровск ўлкасидаги ваколатхонасига ноталар юборилиб, ҳолатни ҳар томонлама холисона ва қонуний тартибда ўрганиш сўралди",
Айни пайтда фуқаронинг вафот этиш сабаблари бўйича расман тасдиқланган маълумот мавжуд эмас. Тегишли идоралардан аниқ маълумотлар келиб тушиши билан жамоатчиликка қўшимча ахборот берилади.
Бош консулхона марҳумнинг яқинлари билан доимий алоқада бўлиб, уларга зарур консуллик ва амалий ёрдам кўрсатмоқда. Фуқаронинг жасадини Ватанга қайтариш бўйича тегишли ишлар олиб борилмоқда.
Ижтимоий тармоқларда тилга олинган иккинчи фуқаро ҳақидаги маълумотлар тасдиқланмади.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган хабарга кўра, Ўзбекистон фуқароси полиция томонидан 12 декабрда ўтказилган текширув давомида қўлга олинган. Шундан сўнг у вафот этган.