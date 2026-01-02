https://sputniknews.uz/20260102/rubl-2025-yilda-dollar-qadri-oshgan-valyutaga-54607421.html

Рубль 2025 йилда долларга нисбатан энг кўп қадри ошган валютага айланди

Рубль 2025 йилда долларга нисбатан энг кўп қадри ошган валютага айланди

Sputnik Ўзбекистон

Россия Марказий банки хабарига кўра 2025 йилда долларнинг расмий курси 23,45 рублга пасайган. 02.01.2026, Sputnik Ўзбекистон

2026-01-02T15:36+0500

2026-01-02T15:36+0500

2026-01-02T15:36+0500

иқтисод

россия

рақамли рубль

доллар

доллардан воз кечиш

валюта курслари

марказий банк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/01/23043027_93:0:3082:1681_1920x0_80_0_0_04278c25a500039115c545552956907d.jpg

ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Ўтган йили рубль долларга нисбатан энг қимматлашган валюта бўлди, деб хабар қилмоқда РИА Новости очиқ биржа маълумотларига асосланиб.Иккинчи ўринни швед кронаси (+19,9 %), учинчи ўринни Венгрия форинти (19,4%) эгаллади. Колумбия песоси (+18,9%) ва Чехия кронаси (+17,2%) ҳам кучли бешликка кирган.2025 йилда долларга нисбатан энг кўп арзонлашган валюталар эса - Аргентина песоси (-29%), турк лираси (-18,3%) ва Ливия динори (-9,2 %), Шри-Ланка рупияси (-5,5%), Непал ва Ҳиндистон рупияси (-5%) ва бошқалар бўлди.Россия банки маълумотларига кўра, 2025 йил учун долларнинг расмий курси 23,45 рублга пасайган. Йил давомидаги энг юқори кўрсаткичга 15 январда 103,44 рубль, энг паст кўрсаткич эса 6 декабрда 76,09 рублга етди. Бир евро эса — 15 январда 106,25 рублни, 19 мартда эса 87,57 рублни ташкил қилди.Иқтисодий ривожланиш вазирлиги раҳбари Максим Решетников RTга берган интервьюсида таъкидлаганидек, жорий кучли рубль курси нисбатан юқори фоиз ставкалари шароитида талаб ва таклифнинг реал мувозанатини акс эттиради. Унинг қўшимча қилишича, келаси йил валюта курси ҳам "август ва сентябрь ойларида кутганимиздан ҳам кучлироқ бўлади".

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

иқтисод, россия, рақамли рубль, доллар, доллардан воз кечиш, валюта курслари, марказий банк