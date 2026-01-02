Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260102/rubl-2025-yilda-dollar-qadri-oshgan-valyutaga-54607421.html
Рубль 2025 йилда долларга нисбатан энг кўп қадри ошган валютага айланди
Рубль 2025 йилда долларга нисбатан энг кўп қадри ошган валютага айланди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Марказий банки хабарига кўра 2025 йилда долларнинг расмий курси 23,45 рублга пасайган. 02.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-02T15:36+0500
2026-01-02T15:36+0500
иқтисод
россия
рақамли рубль
доллар
доллардан воз кечиш
валюта курслари
марказий банк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/01/23043027_93:0:3082:1681_1920x0_80_0_0_04278c25a500039115c545552956907d.jpg
ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Ўтган йили рубль долларга нисбатан энг қимматлашган валюта бўлди, деб хабар қилмоқда РИА Новости очиқ биржа маълумотларига асосланиб.Иккинчи ўринни швед кронаси (+19,9 %), учинчи ўринни Венгрия форинти (19,4%) эгаллади. Колумбия песоси (+18,9%) ва Чехия кронаси (+17,2%) ҳам кучли бешликка кирган.2025 йилда долларга нисбатан энг кўп арзонлашган валюталар эса - Аргентина песоси (-29%), турк лираси (-18,3%) ва Ливия динори (-9,2 %), Шри-Ланка рупияси (-5,5%), Непал ва Ҳиндистон рупияси (-5%) ва бошқалар бўлди.Россия банки маълумотларига кўра, 2025 йил учун долларнинг расмий курси 23,45 рублга пасайган. Йил давомидаги энг юқори кўрсаткичга 15 январда 103,44 рубль, энг паст кўрсаткич эса 6 декабрда 76,09 рублга етди. Бир евро эса — 15 январда 106,25 рублни, 19 мартда эса 87,57 рублни ташкил қилди.Иқтисодий ривожланиш вазирлиги раҳбари Максим Решетников RTга берган интервьюсида таъкидлаганидек, жорий кучли рубль курси нисбатан юқори фоиз ставкалари шароитида талаб ва таклифнинг реал мувозанатини акс эттиради. Унинг қўшимча қилишича, келаси йил валюта курси ҳам "август ва сентябрь ойларида кутганимиздан ҳам кучлироқ бўлади".
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/01/23043027_842:0:2964:1592_1920x0_80_0_0_9d3540fe6b540e8344ebda12255de588.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, россия, рақамли рубль, доллар, доллардан воз кечиш, валюта курслари, марказий банк
иқтисод, россия, рақамли рубль, доллар, доллардан воз кечиш, валюта курслари, марказий банк

Рубль 2025 йилда долларга нисбатан энг кўп қадри ошган валютага айланди

15:36 02.01.2026
© Александр ДемьянчукРубли и доллары
Рубли и доллары - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.01.2026
© Александр Демьянчук
Oбуна бўлиш
Россия Марказий банки хабарига кўра 2025 йилда долларнинг расмий курси 23,45 рублга пасайган.
ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Ўтган йили рубль долларга нисбатан энг қимматлашган валюта бўлди, деб хабар қилмоқда РИА Новости очиқ биржа маълумотларига асосланиб.
Ҳисоб-китобларга кўра, Россия рубли 2025 йил декабрида 2024 йилнинг мос даврига нисбатан +31%мустаҳкамланган.
Иккинчи ўринни швед кронаси (+19,9 %), учинчи ўринни Венгрия форинти (19,4%) эгаллади. Колумбия песоси (+18,9%) ва Чехия кронаси (+17,2%) ҳам кучли бешликка кирган.
2025 йилда долларга нисбатан энг кўп арзонлашган валюталар эса - Аргентина песоси (-29%), турк лираси (-18,3%) ва Ливия динори (-9,2 %), Шри-Ланка рупияси (-5,5%), Непал ва Ҳиндистон рупияси (-5%) ва бошқалар бўлди.
Россия банки маълумотларига кўра, 2025 йил учун долларнинг расмий курси 23,45 рублга пасайган. Йил давомидаги энг юқори кўрсаткичга 15 январда 103,44 рубль, энг паст кўрсаткич эса 6 декабрда 76,09 рублга етди. Бир евро эса — 15 январда 106,25 рублни, 19 мартда эса 87,57 рублни ташкил қилди.
Иқтисодий ривожланиш вазирлиги раҳбари Максим Решетников RTга берган интервьюсида таъкидлаганидек, жорий кучли рубль курси нисбатан юқори фоиз ставкалари шароитида талаб ва таклифнинг реал мувозанатини акс эттиради. Унинг қўшимча қилишича, келаси йил валюта курси ҳам "август ва сентябрь ойларида кутганимиздан ҳам кучлироқ бўлади".
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0