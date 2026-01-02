https://sputniknews.uz/20260102/rubl-2025-yilda-dollar-qadri-oshgan-valyutaga-54607421.html
Рубль 2025 йилда долларга нисбатан энг кўп қадри ошган валютага айланди
Рубль 2025 йилда долларга нисбатан энг кўп қадри ошган валютага айланди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Марказий банки хабарига кўра 2025 йилда долларнинг расмий курси 23,45 рублга пасайган. 02.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-02T15:36+0500
2026-01-02T15:36+0500
2026-01-02T15:36+0500
иқтисод
россия
рақамли рубль
доллар
доллардан воз кечиш
валюта курслари
марказий банк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/01/23043027_93:0:3082:1681_1920x0_80_0_0_04278c25a500039115c545552956907d.jpg
ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Ўтган йили рубль долларга нисбатан энг қимматлашган валюта бўлди, деб хабар қилмоқда РИА Новости очиқ биржа маълумотларига асосланиб.Иккинчи ўринни швед кронаси (+19,9 %), учинчи ўринни Венгрия форинти (19,4%) эгаллади. Колумбия песоси (+18,9%) ва Чехия кронаси (+17,2%) ҳам кучли бешликка кирган.2025 йилда долларга нисбатан энг кўп арзонлашган валюталар эса - Аргентина песоси (-29%), турк лираси (-18,3%) ва Ливия динори (-9,2 %), Шри-Ланка рупияси (-5,5%), Непал ва Ҳиндистон рупияси (-5%) ва бошқалар бўлди.Россия банки маълумотларига кўра, 2025 йил учун долларнинг расмий курси 23,45 рублга пасайган. Йил давомидаги энг юқори кўрсаткичга 15 январда 103,44 рубль, энг паст кўрсаткич эса 6 декабрда 76,09 рублга етди. Бир евро эса — 15 январда 106,25 рублни, 19 мартда эса 87,57 рублни ташкил қилди.Иқтисодий ривожланиш вазирлиги раҳбари Максим Решетников RTга берган интервьюсида таъкидлаганидек, жорий кучли рубль курси нисбатан юқори фоиз ставкалари шароитида талаб ва таклифнинг реал мувозанатини акс эттиради. Унинг қўшимча қилишича, келаси йил валюта курси ҳам "август ва сентябрь ойларида кутганимиздан ҳам кучлироқ бўлади".
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/01/23043027_842:0:2964:1592_1920x0_80_0_0_9d3540fe6b540e8344ebda12255de588.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, россия, рақамли рубль, доллар, доллардан воз кечиш, валюта курслари, марказий банк
иқтисод, россия, рақамли рубль, доллар, доллардан воз кечиш, валюта курслари, марказий банк
Рубль 2025 йилда долларга нисбатан энг кўп қадри ошган валютага айланди
Россия Марказий банки хабарига кўра 2025 йилда долларнинг расмий курси 23,45 рублга пасайган.
ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Ўтган йили рубль долларга нисбатан энг қимматлашган валюта бўлди, деб хабар қилмоқда РИА Новости очиқ биржа маълумотларига асосланиб.
Ҳисоб-китобларга кўра, Россия рубли 2025 йил декабрида 2024 йилнинг мос даврига нисбатан +31%мустаҳкамланган.
Иккинчи ўринни швед кронаси (+19,9 %), учинчи ўринни Венгрия форинти (19,4%) эгаллади. Колумбия песоси (+18,9%) ва Чехия кронаси (+17,2%) ҳам кучли бешликка кирган.
2025 йилда долларга нисбатан энг кўп арзонлашган валюталар эса - Аргентина песоси (-29%), турк лираси (-18,3%) ва Ливия динори (-9,2 %), Шри-Ланка рупияси (-5,5%), Непал ва Ҳиндистон рупияси (-5%) ва бошқалар бўлди.
Россия банки маълумотларига кўра, 2025 йил учун долларнинг расмий курси 23,45 рублга пасайган. Йил давомидаги энг юқори кўрсаткичга 15 январда 103,44 рубль, энг паст кўрсаткич эса 6 декабрда 76,09 рублга етди. Бир евро эса — 15 январда 106,25 рублни, 19 мартда эса 87,57 рублни ташкил қилди.
Иқтисодий ривожланиш вазирлиги раҳбари Максим Решетников RTга берган интервьюсида таъкидлаганидек, жорий кучли рубль курси нисбатан юқори фоиз ставкалари шароитида талаб ва таклифнинг реал мувозанатини акс эттиради. Унинг қўшимча қилишича, келаси йил валюта курси ҳам "август ва сентябрь ойларида кутганимиздан ҳам кучлироқ бўлади".