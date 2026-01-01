Ўзбекистон
Янги йил таътилларида қаерларга бориш мумкин – Тошкентдаги манзиллар
Янги йил таътилларида қаерларга бориш мумкин – Тошкентдаги манзиллар
Янги йилни оила билан биргаликда, бир дастурхон атрофида кутиб олиш анъанавий одат тусига айланган. Бироқ байрам шукуҳи бир кун эмас, бир неча кунлар давом этади ва сиз таътил кунлари оила аъзоларингиз билан шаҳарнинг қаерларга бориш мумкинлигини ҳақида ўйлайсиз. Ушбу байрам тадбирлари ўрин олган рўйхат эса айнан сиз учун.
ТОШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Янги йилни оила билан биргаликда, бир дастурхон атрофида кутиб олиш анъанавий одат тусига айланган.Бироқ байрам шукуҳи бир кун эмас, бир неча кунлар давом этади ва сиз таътил кунлари оила аъзоларингиз билан шаҳарнинг қаерларга бориш мумкинлигини ҳақида ўйлайсиз.Ушбу байрам тадбирлари ўрин олган рўйхат эса айнан сиз учун.Пойтахтда байрам таътилини ўтказиш учун қаерларга бориш мумкин?Батафсил - Sputnik инфографикасида.
Янги йил таътилларида қаерларга бориш мумкин – Тошкентдаги манзиллар

11:39 01.01.2026
Пойтахт аҳоли ва меҳмонлар учун ажойиб дастурларни тайёрлаб қўйган.
ТОШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Янги йилни оила билан биргаликда, бир дастурхон атрофида кутиб олиш анъанавий одат тусига айланган.
Бироқ байрам шукуҳи бир кун эмас, бир неча кунлар давом этади ва сиз таътил кунлари оила аъзоларингиз билан шаҳарнинг қаерларга бориш мумкинлигини ҳақида ўйлайсиз.
Ушбу байрам тадбирлари ўрин олган рўйхат эса айнан сиз учун.
Пойтахтда байрам таътилини ўтказиш учун қаерларга бориш мумкин?
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
