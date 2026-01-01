https://sputniknews.uz/20260101/yangi-yil-tatillari-54596305.html
Sputnik Ўзбекистон
Янги йилни оила билан биргаликда, бир дастурхон атрофида кутиб олиш анъанавий одат тусига айланган. Бироқ байрам шукуҳи бир кун эмас, бир неча кунлар давом этади ва сиз таътил кунлари оила аъзоларингиз билан шаҳарнинг қаерларга бориш мумкинлигини ҳақида ўйлайсиз. Ушбу байрам тадбирлари ўрин олган рўйхат эса айнан сиз учун.
инфографика
мултимедиа
тошкент
янги йил
ТОШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Янги йилни оила билан биргаликда, бир дастурхон атрофида кутиб олиш анъанавий одат тусига айланган.Бироқ байрам шукуҳи бир кун эмас, бир неча кунлар давом этади ва сиз таътил кунлари оила аъзоларингиз билан шаҳарнинг қаерларга бориш мумкинлигини ҳақида ўйлайсиз.Ушбу байрам тадбирлари ўрин олган рўйхат эса айнан сиз учун.Пойтахтда байрам таътилини ўтказиш учун қаерларга бориш мумкин?Батафсил - Sputnik инфографикасида.
Янги йил таътилларида қаерларга бориш мумкин – Тошкентдаги манзиллар
Пойтахт аҳоли ва меҳмонлар учун ажойиб дастурларни тайёрлаб қўйган.
ТОШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Янги йилни оила билан биргаликда, бир дастурхон атрофида кутиб олиш анъанавий одат тусига айланган.
Бироқ байрам шукуҳи бир кун эмас, бир неча кунлар давом этади ва сиз таътил кунлари оила аъзоларингиз билан шаҳарнинг қаерларга бориш мумкинлигини ҳақида ўйлайсиз.
Ушбу байрам тадбирлари ўрин олган рўйхат эса айнан сиз учун.
Пойтахтда байрам таътилини ўтказиш учун қаерларга бориш мумкин?
Батафсил - Sputnik инфографикасида.