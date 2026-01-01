Янги йил кайфиятини бахш этувчи фильмлар: байрам оқшомлари учун 15 та кино ғоя
Oбуна бўлиш
Байрам таътиллари - оилавий кино томоша қилиш учун ажойиб имконият.
Байрам кайфиятини, самимият ва шинамлик муҳитини яратадиган 15 та фильм ва мультфильмни тўпладик. Жаҳонга машҳур классик асарлардан тортиб Янги йил арафасида кўришга мос қалбни иситадиган ҳикояларгача.
1. “Уйда ёлғиз” (1990) / “Уйда ёлғиз 2” (1992)
© SputnikУйда ёлғиз
Уйда ёлғиз
© Sputnik
Янги йил киноларининг классикаси. Кичкина Кевин Маккалистер уйда ёлғиз қолиб, айёр тузоқлар ўйлаб топиб уйини ўғрилардан ҳимоялайди. Иккинчи қисмда у Нью-Йоркка бориб қолади ва янада каттароқ саргузаштларга дуч келади. Комедиянинг бу тури аллақачон байрам кунларида томоша қилиш анъанасига айланган.
2. “Эльф” (2003)
© SputnikЭльф
Эльф
© Sputnik
Уилл Феррелл иштирокидаги замонавий классика: эльфлар орасида улғайган одам оиласини излаб Нью-Йоркка йўл олади. Илиқ муҳит ва таниқли байрамона эстетикага эга қувноқ, самимийфильм.
3. “34-кўчадаги мўъжиза” (1947/1994)
© Sputnik34-кўчадаги мўъжиза
34-кўчадаги мўъжиза
© Sputnik
Ўзини ҳақиқий Санта-Клаус деб таъкидлайдиган одам ва атрофдагиларнинг қалбини ёритадиган мўъжизаларга ишонч ҳақидаги ҳикоя. Бу илиқ фильм аллақачон Янги йил томошаларининг анъанасига айланган.
4. “Гринч - Рождество ўғриси” (2000)
© SputnikГринч Рождество ўғриси
Гринч Рождество ўғриси
© Sputnik
Бир пайтлари, Хувил шаҳрида аҳолидан байрамни ўғирлашга қарор қилган вайсақи, яшил ва тиканли Гринч исмли бир шахс яшар экан. Аммо янги йил ташвишларида у ҳақиқий эзгулик сеҳрига дуч келади.
5. “Тўртта Рождество” (2008)
© SputnikТўртта Рождество
Тўртта Рождество
© Sputnik
Битта байрам кунида барча қариндошларини зиёрат қилишга уринаётган жуфтлик ҳақидаги комедия. Оилавий анъаналар, бетартибликлар ва яқин муносабатларни сақлаб қолишнинг қанчалик муҳимлиги ҳақидаги қувноқ ва тасаввур қилиб бўлмайдиган ҳикоя.
6. “Санта Клаус” (1994)
© SputnikСанта Клаус
Санта Клаус
© Sputnik
Скотт Кэлвин тасодифан янги Санта-Клаусбўлиб қолади ва бу вазифани уддалашни ўрганади. Фильм сеҳрли унсурлар ва кутилмаган оилавий саргузаштларни ўзида мужассам этган.
7. “Рождество йилномалари” (2018)
© SputnikРождество йилномалари
Рождество йилномалари
© Sputnik
Рождество кечаси тасодифан ҳақиқий Санта-Клаусга дуч келган ака-сингил ҳақидаги ҳикоя - нафақат уларнинг байрамлари, балки барча болаларнинг байрамона кайфияти ҳам бунга боғлиқ бўлиб қолади.
8. “Ёлки” (Арчалар) (фильмлар серияси)
© SputnikАрчалар
Арчалар
© Sputnik
Россия байрам ҳикоялари анъанаси: Янги йил арафасида муҳаббат, оилавий муносабатлар ва тақдирнинг кутилмаган воқеалари ҳақидаги бир нечта ўзаро боғлиқ сюжетлар. Фильмларнинг бир қисми ёрқин комедия, бошқа қисми эса самимий оилавий драмадан иборат.
9. “Рождество совғаси”(1996)
© SputnikРождество совғаси
Рождество совғаси
© Sputnik
Динамик сюжетли комедия бўлиб, унда бош қаҳрамон охирги дақиқада фарзанди учун мукаммал совға топишга ваҳима билан ҳаракат қилади. Таниш вазиятларни акс қилувчи енгил ва кўнгилочар фильм.
10. “Рождество ҳикояси”(2009)
© SputnikРожество ҳикояси
Рожество ҳикояси
© Sputnik
Чарлз Диккенснинг Рождество руҳи, мўъжизалар ва ҳаётга бўлган қарашларнинг ўзгариши ҳақидаги классик қиссасининг экранлаштирилган талқини. Фильм оилавий услуб ва байрам билан боғлиқ чуқур ҳис-туйғуларни ўзида мужассам этган.
11. “Ёмон Санта” (2003)
© SputnikЁмон Санта
Ёмон Санта
© Sputnik
Ўзига хос мақсадлари бўлган ғайритабиий Санта ҳақидаги қора комедия, аммо унинг йўли кутилмаган ўзгаришларга олиб келади. Бу фильм ноодатий байрам киносини кўришга тайёр бўлган томошабинлар учун ҳазил-мутойибага бой асардир.
12. “Аёз бобо” (Морозко) (1964)
© SputnikАёз бобо
Аёз бобо
© Sputnik
Сеҳр, мусиқа ва байрамона муҳит билан тўла қишки саргузаштлар ҳақидаги классик совет эртаги. Қишки манзара фонида айниқса ажойиб кўринадиган ҳикоя.
13. “Операция “Ы” ва Шурикнинг бошқа саргузаштлари" (1965)
© SputnikОперация Ы ва Шурикнинг бошқа саргузаштлари
Операция Ы ва Шурикнинг бошқа саргузаштлари
© Sputnik
Гарчи бу тўлиқ Янги йил фильми бўлмаса-да, Гайдайнинг комедияси ўзининг енгил ҳазиллари ва ижобий кайфияти туфайли байрам кунларида томоша қилиш учун энг севимли оилавий фильмлардан бири бўлиб қолмоқда.
14. “Қутб экспресси”(2004)
© SputnikҚутб экспресси
Қутб экспресси
© Sputnik
Санта билан учрашиш учун Шимолий қутбга сеҳрли поездда йўл олган бола ҳақидаги анимацион ҳикоя. Мўъжизаларга ишонч ва саргузаштлар ҳақидаги ёрқин мультфильм.
15. “Рождество арафасидаги даҳшат” (1993)
© SputnikРождество арафасидаги даҳшат
Рождество арафасидаги даҳшат
© Sputnik
Хеллоуин ва Рождество руҳини уйғунлаштирган, ғайриоддий ва жозибали байрам муҳитини яратувчи анимацион фильм.
Байрам кино кечалари нафақат кўнгилочар, балки уй муҳитини яратиш, ўтмишни эслаб, яқинларингиз билан вақт ўтказиш усулидир. Ушбу фильмлар оилавий томоша, романтик кеча ёки биргаликдаги анъана учун мос келиб, классикадан тортиб замонавий янги йил ҳикояларигача бўлган турли жанрларни ўз ичига олади.