https://sputniknews.uz/20260101/ukq-xerson-hujum-54598758.html
УҚКнинг Херсон вилоятидаги меҳмонхонага ҳужуми: 20 нафардан зиёд киши ҳалок бўлди
УҚКнинг Херсон вилоятидаги меҳмонхонага ҳужуми: 20 нафардан зиёд киши ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Украина Қуролли кучларининг (УҚК) янги йил тунида Херсон вилоятидаги меҳмонхона ва кафега дронлар ёрдамида уюштирган ҳужуми оқибатида 20 нафардан зиёд киши қурбон бўлди.
2026-01-01T13:22+0500
2026-01-01T13:22+0500
2026-01-01T14:49+0500
дунёда
дунё янгиликлари
херсон вилояти
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0a/21736018_0:182:2992:1865_1920x0_80_0_0_4e819a5f5d131ace80f090d5bc3ca70b.jpg
ТОШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Украина Қуролли кучларининг (УҚК) янги йил тунида Херсон вилоятидаги меҳмонхона ва кафега дронлар ёрдамида уюштирган ҳужуми оқибатида 20 нафардан зиёд киши қурбон бўлди. Бу ҳақда вилоят Фавқулодда вазиятлар вазирлиги бошқармаси хабар қилди, дея ёзади РИА Новости.Жабрланганларни Херсон вилояти ва Қримдаги касалхоналарга юборилган.Содир бўлган ҳодиса ҳақида бугун эрталаб вилоят губернатори Владимир Сальдо маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, украиналик жангарилар “одамларни атайлаб ёндирган”: улар учта дрондан фойланишди, улардан бири – ёнувчи аралашма билан. Зарба разведкачи дрон ишидан кейиш амалга оширилган. Ёнғин эрталабга яқин бартараф этилган.Россия Тергов қўмитаси ҳолат юзасидан теракт тўғрисида жиноий иш очди. Терговчилар жиноят тафсилотлари ва унга алоқадорларни аниқламоқда.
херсон вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0a/21736018_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_f6a141efe0cc89d260d560384339f630.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина қуролли кучлари уқк зарба херсон
украина қуролли кучлари уқк зарба херсон
УҚКнинг Херсон вилоятидаги меҳмонхонага ҳужуми: 20 нафардан зиёд киши ҳалок бўлди
13:22 01.01.2026 (янгиланди: 14:49 01.01.2026)
Россия Тергов қўмитаси ҳолат юзасидан теракт тўғрисида жиноий иш очди.
ТОШКЕНТ, 1 янв — Sputnik.
Украина Қуролли кучларининг (УҚК) янги йил тунида Херсон вилоятидаги меҳмонхона ва кафега дронлар ёрдамида уюштирган ҳужуми оқибатида 20 нафардан зиёд киши қурбон бўлди. Бу ҳақда вилоят Фавқулодда вазиятлар вазирлиги бошқармаси хабар қилди, дея ёзади
РИА Новости.
“Учувчисиз учиш қурилмаларининг тунги зарбаси чоғида 24 киши ҳалок бўлди, 29 киши жароҳатланди, улардан беш нафари болалардир”, - дейилади хабарда.
Жабрланганларни Херсон вилояти ва Қримдаги касалхоналарга юборилган.
Содир бўлган ҳодиса ҳақида бугун эрталаб вилоят губернатори Владимир Сальдо маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, украиналик жангарилар “одамларни атайлаб ёндирган”: улар учта дрондан фойланишди, улардан бири – ёнувчи аралашма билан. Зарба разведкачи дрон ишидан кейиш амалга оширилган. Ёнғин эрталабга яқин бартараф этилган.
“Янги йил тунидаги ваҳшийлашган украиналик миллатчиларнинг қонли жинояти: Херсон вилоятидаги тинч аҳолига берилган зарба. Ўнлаб ҳалок бўлганлар ва жабрланганлар. Қайғу ва дардимизни изҳор этиш учун тил ожиз”, - дея ҳамдардлик билдирди Қрим раҳбари Сергей Аксёнов.
Россия Тергов қўмитаси ҳолат юзасидан теракт тўғрисида жиноий иш очди. Терговчилар жиноят тафсилотлари ва унга алоқадорларни аниқламоқда.