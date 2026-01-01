https://sputniknews.uz/20260101/korruptsiya-himoya-orderi-54599418.html
Фармонга кўра, коррупциявий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берган шахсларни меҳнат фаолиятида таъқиб, тазйиқ ҳолатларидан ҳимоя қилиш мақсадида агентлик томонидан ҳимоя ордерини тақдим этиш амалиёти жорий қилинади. Коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашишга муносиб ҳисса қўшган шахсларни рағбатлантириш мақсадида "Коррупцияга қарши курашишга қўшган ҳиссаси учун" кўкрак нишони таъсис этилади.
Коррупция ҳақида хабар берганларга ҳимоя ордери берилади
ТОШКЕНТ, 1 янв — Sputnik.
Ўзбекистонда коррупция ҳақида хабар берган шахсларга ҳимоя ордери берилади. Бу президент имзолаган фармонда кўзда тутилган.
Фармонга кўра, коррупциявий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берган шахсларни меҳнат фаолиятида таъқиб, тазйиқ ҳолатларидан ҳимоя қилиш мақсадида агентлик томонидан ҳимоя ордерини тақдим этиш амалиёти жорий қилинади.
Коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашишга муносиб ҳисса қўшган шахсларни рағбатлантириш мақсадида “Коррупцияга қарши курашишга қўшган ҳиссаси учун” кўкрак нишони таъсис этилади.
Бундан ташқари, қуйидаги имкониятларга эга “Рақамли комплаенс” ахборот дастурий комплекси 2026 йил 1 июлдан синов режимида ишга туширилади, жумладан:
Коррупциянинг олдини олиш кластери иштирокчилари ўртасида тезкор маълумот алмашиш;
Дастурий комплекснинг “E-Komplaens” модулини ишга тушириш орқали коррупцияга қарши ички назорат бўлинмалари фаолиятини тўлиқ рақамлаштириш.
Агентликка давлат органлари ва ташкилотлари марказий аппаратининг коррупцияга қарши ички назорат бўлинмаларига тизим ташкилотларига қонунбузилиш ҳолатларини олдини олиш бўйича кўриб чиқилиши мажбурий бўлган кўрсатма ва уларни бартараф этиш юзасидан тақдимномалар киритиш ҳуқуқи берилади.