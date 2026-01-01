https://sputniknews.uz/20260101/ijtimoiy-soha-jamgarma-54601717.html
Ижтимоий соҳа муассасаларини қуриш ва таъмирлаш жамғармаси ташкил этилади
Маблағлар мактаблари, тиббиёт ва спорт муассасаларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлашга йўналтиради. 01.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. “Таълим, соғлиқни сақлаш ва спорт тизимини барқарор ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги президент қарори (ПҚ–398-сон) қабул қилинди.Қарорга кўра, ижтимоий соҳа объектларини қуриш ва таъмирлашни молиялаштириш мақсадида Ижтимоий соҳа муассасаларини қуриш ва таъмирлаш жамғармаси ташкил этилади.Жамғарма маблағлари қуйидаги мақсадларга йўналтирилади:
умумтаълим мактаблари, тиббиёт ва спорт муассасаларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларини амалга ошириш;
таълим, тиббиёт ва спорт муассасаларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, замонавий жиҳозлар, ўқув ва тиббий анжомлар, ахборот-коммуникация технологиялари билан таъминлаш;
бошқа ижтимоий йўналишлардаги қурилиш-таъмирлаш ишларини амалга ошириш.