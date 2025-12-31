https://sputniknews.uz/20251231/tozalik-posboni-kontrakt-tolovi-54586159.html
Байрамга туҳфа: 100 нафар тозалик посбони фарзандларининг контракти тўлаб берилди
Байрамга туҳфа: 100 нафар тозалик посбони фарзандларининг контракти тўлаб берилди
Sputnik Ўзбекистон
“Табиат уйғунлиги ҳимоячилари” танлов ғолиблари фарзандларининг умумий қиймати 916 млн 718 минг сўм контракт тўловлари қоплаб берилди. 31.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-31T17:04+0500
2025-12-31T17:04+0500
2025-12-31T17:04+0500
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1f/54585976_0:43:968:588_1920x0_80_0_0_6a15c14fb438da8a90c2839ff9a048a5.png
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Маҳаллалар, кўчаларни тоза-озода ва обод сақловчи республика бўйича жами 100 нафар “Табиат уйғунлиги ҳимоячилари” фарзандларининг умумий қиймати 916 млн 718 минг сўм миқдоридаги контракт тўловлари қоплаб берилди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ҳузуридаги Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги маълум қилди.Маълум қилинишича, “Табиат уйғунлиги ҳимоячиси” танловида санитар тозалаш корхоналарининг чиқиндиларни юклаш, ташиш, жойлаштириш ва саралаш ҳамда ободонлаштириш бошқармаларининг тозалаш ишлари билан шуғулланувчи кўп йиллар давомида меҳнат қилган ходимлари қатнашишди.Танловда қатнашиш учун жами 182 та ариза келиб тушган. Махсус комиссия уларни шаффоф ва адолатли кўриб чиққан ва баҳолаган.Санитар тозалаш корхоналари ҳамда ободонлаштириш бошқармаларининг тозалик посбонларини моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш мақсадида “Табиат уйғунлиги ҳимоячиси” танлови ўтказилиши ҳукуматнинг тегишли қарорида белгиланган.
https://sputniknews.uz/20251231/talabalar-kontrakt-54580963.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1f/54585976_64:0:905:631_1920x0_80_0_0_1ebd5efc73814f7510ac40f9d520806d.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон
Байрамга туҳфа: 100 нафар тозалик посбони фарзандларининг контракти тўлаб берилди
“Табиат уйғунлиги ҳимоячилари” танлов ғолиблари фарзандларининг умумий қиймати 916 млн 718 минг сўм контракт тўловлари қоплаб берилди.
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik.
Маҳаллалар, кўчаларни тоза-озода ва обод сақловчи республика бўйича жами 100 нафар “Табиат уйғунлиги ҳимоячилари” фарзандларининг умумий қиймати 916 млн 718 минг сўм миқдоридаги контракт тўловлари қоплаб берилди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ҳузуридаги Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги маълум қилди.
Маълум қилинишича, “Табиат уйғунлиги ҳимоячиси” танловида санитар тозалаш корхоналарининг чиқиндиларни юклаш, ташиш, жойлаштириш ва саралаш ҳамда ободонлаштириш бошқармаларининг тозалаш ишлари билан шуғулланувчи кўп йиллар давомида меҳнат қилган ходимлари қатнашишди.
Танловда қатнашиш учун жами 182 та ариза келиб тушган. Махсус комиссия уларни шаффоф ва адолатли кўриб чиққан ва баҳолаган.
“100 нафар муносиби саралаб олинди. Янги йил байрами арафасида ғолибларнинг давлат олий таълим муассасаларида ўқиётган фарзандларига агентликнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан контракт тўловлари тўлаб берилди”, - дейилган хабарда.
Санитар тозалаш корхоналари ҳамда ободонлаштириш бошқармаларининг тозалик посбонларини моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш мақсадида “Табиат уйғунлиги ҳимоячиси” танлови ўтказилиши ҳукуматнинг тегишли қарорида белгиланган.