"Меъёрни унутманг": ССВ огоҳлантириш билан чиқди
“Меъёрни унутманг”: ССВ огоҳлантириш билан чиқди
ССВ янги йил дастурхонида саломатлик ва меъёрни сақлашга чақирди. 31.12.2025
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Янги йил байрами муносабати билан аҳоли ўртасида анъанавий равишда турли хил таомлар тайёрланиб, дастурхонлар безатилади. Бироқ бу кунларда овқатланиш тартибига эътиборсизлик билан ёндашиш инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин, дея огоҳлантирди Соғлиқни сақлаш вазирлиги.Тиббий кузатувларга кўра, байрам даврида ёғли, қовурилган, туз ва шакар миқдори юқори бўлган таомларнинг меъёрдан ортиқ истеъмол қилиниши ошқозон-ичак тизими, жигар, юрак-қон томир ҳамда қанд алмашинуви жараёнларига ортиқча юклама бўлади. Айниқса, сурункали касалликлари бор беморларда бундай ҳолатлар хасталикнинг зўрайишига олиб келиши мумкин.ССВ байрам кунларида овқатланишда қуйидаги тавсияларга амал қилишни сўради:Шунингдек, байрам кунлари етарли миқдорда сув ичиш организмда моддалар алмашинувини қўллаб-қувватлаб, умумий аҳволни барқарор сақлашга хизмат қилади.“Соғлиқни сақлаш вазирлиги фуқароларни Янги йил байрамини хурсандчилик ва яхши кайфият билан, бироқ саломатликка масъулият билан ёндашган ҳолда ўтказишга чақиради. Онгли ва меъёрли овқатланиш байрам завқини камайтирмасдан, янги йилга соғлом қадам қўйиш имконини беради”, - дейилган хабарда.
