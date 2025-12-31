https://sputniknews.uz/20251231/putin-rossiya-54590001.html
Путин: Россия мақсадларига эришади ва фақат олға боради
Путин: Россия мақсадларига эришади ва фақат олға боради
Sputnik Ўзбекистон
Россия раҳбари Янги йил муносабати билан табрик йўллади. 31.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-31T19:00+0500
2025-12-31T19:00+0500
2025-12-31T19:00+0500
россия
дунёда
дунё янгиликлари
владимир путин
янги йил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1f/54589273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7f5230a433e51e63b2fab54a1463960.jpg
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Россия олдига қўйган мақсадларига эришади ва фақат олға боради. Бу ҳақда мамлакат президенти Владимир Путин россияликларга Янги йил муносабати билан йўллаган мурожаатида маълум қилди.Мурожаатни Янги йилни аллақачон кутиб олган Камчатка ва Чукотка аҳолиси биринчилардан бўлиб кўрди.Россия раҳбари махсус ҳарбий операция иштирокчилари Ватан учун жанг қилишни ўз зиммаларига олишганини таъкидлади ва мамлакат жангчиларнинг ғалабасига ишонишини қўшимча қилди.Путин россияликларга бахту саодат ва саломатлик тилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1f/54589273_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_5f6f16547d31b0bfc8b2217d740c17de.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, дунёда, дунё янгиликлари, владимир путин, янги йил
россия, дунёда, дунё янгиликлари, владимир путин, янги йил
Путин: Россия мақсадларига эришади ва фақат олға боради
Россия раҳбари Янги йил муносабати билан табрик йўллади.
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Россия олдига қўйган мақсадларига эришади ва фақат олға боради. Бу ҳақда мамлакат президенти Владимир Путин россияликларга Янги йил муносабати билан йўллаган мурожаатида маълум қилди.
Мурожаатни Янги йилни аллақачон кутиб олган Камчатка ва Чукотка аҳолиси биринчилардан бўлиб кўрди.
“Биз биргаликда – битта катта, кучли ва бирдам оила... Биз ўз кучимиз, ёнимизда бўлганлар, бизга азиз ва қадрли бўлган ва ҳамиша ўзлари ўз елкасини тутишга тайёр бўлганларга ишонамиз”, - деди Путин.
Россия раҳбари махсус ҳарбий операция иштирокчилари Ватан учун жанг қилишни ўз зиммаларига олишганини таъкидлади ва мамлакат жангчиларнинг ғалабасига ишонишини қўшимча қилди.
Путин россияликларга бахту саодат ва саломатлик тилади.