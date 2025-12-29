Ўзбекистон
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп қайси давлатларга борган: топ-5 йўналиш
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп қайси давлатларга борган: топ-5 йўналиш
2025 йилнинг 11 ойида қарийб 7 млн нафар ўзбекистонлик чет элга сафар қилди. Қўшни давлатлардан ташқари Россия энг оммабоп йўналишлардан бири бўлди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида қарийб 7 миллион нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,3 миллион нафарга, яъни 23 фоизга ошган.Жорий йилнинг 11 ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп сафар қилган давлатлар қуйидагилар бўлди:Батафсил маълумот Sputnik Ўзбекистон инфографикасида келтирилган.
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп қайси давлатларга борган: топ-5 йўналиш

17:05 29.12.2025 (янгиланди: 17:08 29.12.2025)
Маълумотларга кўра, қўшни давлатлардан ташқари, Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп сафар қилаётган мамлакатлар қаторида Россия ҳам етакчи ўринни эгалламоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида қарийб 7 миллион нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,3 миллион нафарга, яъни 23 фоизга ошган.
Жорий йилнинг 11 ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп сафар қилган давлатлар қуйидагилар бўлди:
Қирғизистон — 3,1 млн нафар;
Қозоғистон — 1,3 млн нафар;
Тожикистон — 1,2 млн нафар;
Россия — 399 минг нафар;
Саудия Арабистони — 296,4 минг нафар.
Батафсил маълумот Sputnik Ўзбекистон инфографикасида келтирилган.
