https://sputniknews.uz/20251229/uzbekistan-sayyohlar-davlatlar-borish-54535271.html
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп қайси давлатларга борган: топ-5 йўналиш
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп қайси давлатларга борган: топ-5 йўналиш
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилнинг 11 ойида қарийб 7 млн нафар ўзбекистонлик чет элга сафар қилди. Қўшни давлатлардан ташқари Россия энг оммабоп йўналишлардан бири бўлди.
2025-12-29T17:05+0500
2025-12-29T17:05+0500
2025-12-29T17:08+0500
ўзбекистон
туризм
зиёрат туризми
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1d/54524283_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c022b0904c3978eb56f6bd08922c730d.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида қарийб 7 миллион нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,3 миллион нафарга, яъни 23 фоизга ошган.Жорий йилнинг 11 ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп сафар қилган давлатлар қуйидагилар бўлди:Батафсил маълумот Sputnik Ўзбекистон инфографикасида келтирилган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1d/54524283_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9f869bf8afcb169b46af5054582edb99.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистонлик сайёҳлар, чет элга сафар, туристик сафарлар статистикаси, россияга сафар, қўшни давлатларга сафар, миллий статистика қўмитаси, 2025 йил туризм, ўзбекистон туристлари, қирғизистон қозоғистон тожикистон россия, туристик оқим
ўзбекистонлик сайёҳлар, чет элга сафар, туристик сафарлар статистикаси, россияга сафар, қўшни давлатларга сафар, миллий статистика қўмитаси, 2025 йил туризм, ўзбекистон туристлари, қирғизистон қозоғистон тожикистон россия, туристик оқим
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп қайси давлатларга борган: топ-5 йўналиш
17:05 29.12.2025 (янгиланди: 17:08 29.12.2025)
Маълумотларга кўра, қўшни давлатлардан ташқари, Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп сафар қилаётган мамлакатлар қаторида Россия ҳам етакчи ўринни эгалламоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида қарийб 7 миллион нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,3 миллион нафарга, яъни 23 фоизга ошган.
Жорий йилнинг 11 ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп сафар қилган давлатлар қуйидагилар бўлди:
Қирғизистон — 3,1 млн нафар;
Қозоғистон — 1,3 млн нафар;
Тожикистон — 1,2 млн нафар;
Саудия Арабистони — 296,4 минг нафар.
Батафсил маълумот Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида келтирилган.