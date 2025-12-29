https://sputniknews.uz/20251229/trump-putin-gaplashish-54519156.html
АҚШ–Россия ҳамкорлиги: Трамп ва Путин бир соатдан ортиқ яна нималарни гаплашди
Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг таъкидлашича, Владимир Путин ва Дональд Трамп телефон суҳбати давомида Украина бўйича ёндашувлар ва иқтисодий ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилган.
2025-12-29
2025-12-29T10:33+0500
2025-12-29T11:52+0500
ТОШКEНТ, 29 дек — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Украинадаги можаро якунланса, АҚШ ва Россия ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик учун "ажойиб истиқболлар" очилишини таъкидлади. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Путин ва Трамп ўртасида бўлиб ўтган телефон орқали суҳбат тафсилотларини очиқлаш чоғида маълум қилди.Ушаковнинг мавзуга оид бошқа баёнотлари қуйидагилардан иборат:
украина
10:33 29.12.2025 (янгиланди: 11:52 29.12.2025)
Бир соатдан ортиқ давом этган мулоқот давомида Россия ва АҚШ етакчилари Украинадаги вазият, вақтинчалик сулҳ масаласи, шунингдек, можарони тартибга солиш бўйича ишчи гуруҳлар фаолиятини муҳокама қилди.
ТОШКEНТ, 29 дек — Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп Украинадаги можаро якунланса, АҚШ ва Россия ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик учун "ажойиб истиқболлар" очилишини таъкидлади. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Путин ва Трамп ўртасида бўлиб ўтган телефон орқали суҳбат тафсилотларини очиқлаш чоғида маълум қилди
Ушаковнинг мавзуга оид бошқа баёнотлари қуйидагилардан иборат:
Владимир Путин ва Дональд Трамп ўртасидаги телефон суҳбати 1 соат 15 дақиқа давом этган;
томонлар вақтинчалик сулҳ Украинадаги можарони чўзишга олиб келиши мумкин, деган фикрда якдил эканини билдирган;
Владимир Путин Дональд Трампнинг махсус тузилган ишчи гуруҳлар доирасида можарони тартибга солиш ишларини давом эттириш таклифини қўллаб-қувватлаган;
Украина бўйича ишчи гуруҳлар параметрлари январь ойи бошида маълум қилиниши режалаштирилган;
Путин ва Трамп АҚШ президентининг Владимир Зеленский билан учрашуви якунларидан сўнг яна бир бор телефон орқали мулоқот қилишга келишиб олган.