Ўзбекистон — россия сайёҳлари учун Янги йил таътилларида энг оммабоп йўналишлар қаторида
“Островок” маълумотларига кўра, россияликлар Янги йилда энг кўп Таиланд, Туркия ва БААга саёҳат қилади. Яқин хориждан Беларусь ва Ўзбекистон оммабоп йўналишлар қаторига кирди.
2025-12-28T17:59+0500
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik. Россияликлар Янги йил таътилларида энг кўп Таиланд, Туркия ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА)га саёҳат қилишни режалаштирмоқда. Яқин хориж йўналишларидан эса Беларусь ва Ўзбекистон энг оммабоп манзиллар қаторига кирди. Бу ҳақда Островок онлайн бронь хизмати РИА Новостига маълум қилди.Компания 26 декабрдан 11 январгача бўлган даврда хорижий меҳмонхона ва апартаментларни бронь қилиш бўйича маълумотларни таҳлил қилди."Островок" маълумотларига кўра, россиялик сайёҳлар ҳали ҳам визасиз ва тўғридан-тўғри авиапарвозлар мавжуд бўлган йўналишларни афзал кўришмоқда.Энг тез ўсиш Осиё йўналишларида қайд этилди. Жумладан:Шунингдек, Ҳиндистон (68%), Таиланд (36%) ва Индонезия (12%) ҳам ижобий ўсишни кўрсатган.Яқин Шарқ йўналишларига қизиқиш ҳам юқори бўлиб қолмоқда. Миср ва БААда бронь қилишлар 2 бараварга, Туркияда эса 66 фоизга ошган.МДҲ ва қўшни мамлакатлар орасида эса Қозоғистон энг тез ўсишни қайд этди — бу йўналиш бўйича броньлар ўтган йилга нисбатан 2,5 бараварга кўпайган.
россиялик сайёҳлар, янги йил таътиллари, таиланд, туркия, баа, ўзбекистон, беларусь, островок, меҳмонхона бронь, визасиз йўналишлар, мдҳ давлатлари
Россиялик сайёҳлар визасиз ва тўғридан-тўғри авиапарвозлар мавжуд бўлган мамлакатларга кўпроқ қизиқиш билдирмоқда. Буни меҳмонхоналарни бронь қилиш хизматлари маълумотлари тасдиқламоқда
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik.
Россияликлар Янги йил таътилларида энг кўп Таиланд, Туркия ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА)га саёҳат қилишни режалаштирмоқда. Яқин хориж йўналишларидан эса Беларусь ва Ўзбекистон энг оммабоп манзиллар қаторига кирди. Бу ҳақда Островок онлайн бронь хизмати РИА Новостига маълум қилди
.
Компания 26 декабрдан 11 январгача бўлган даврда хорижий меҳмонхона ва апартаментларни бронь қилиш бўйича маълумотларни таҳлил қилди.
Янги йил байрами учун буюртмалар сони бўйича етакчи давлатлар қуйидагилар бўлди: Беларусь, Таиланд, Туркия, Ўзбекистон, БАА, Грузия, Қозоғистон, Абхазия, Арманистон ва Хитой.
"Островок" маълумотларига кўра, россиялик сайёҳлар ҳали ҳам визасиз ва тўғридан-тўғри авиапарвозлар мавжуд бўлган йўналишларни афзал кўришмоқда.
Энг тез ўсиш Осиё йўналишларида қайд этилди. Жумладан:
Вьетнамга бўлган талаб — 2,5 бараварга,
Хитойга — деярли 2 бараварга ошган.
Шунингдек, Ҳиндистон (68%), Таиланд (36%) ва Индонезия (12%) ҳам ижобий ўсишни кўрсатган.
Яқин Шарқ йўналишларига қизиқиш ҳам юқори бўлиб қолмоқда. Миср ва БААда бронь қилишлар 2 бараварга, Туркияда эса 66 фоизга ошган.
МДҲ ва қўшни мамлакатлар орасида эса Қозоғистон энг тез ўсишни қайд этди — бу йўналиш бўйича броньлар ўтган йилга нисбатан 2,5 бараварга кўпайган.