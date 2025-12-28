Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251228/uzbekistan-russia-sayyohlar-ommabop-yonalish-54515016.html
Ўзбекистон — россия сайёҳлари учун Янги йил таътилларида энг оммабоп йўналишлар қаторида
Ўзбекистон — россия сайёҳлари учун Янги йил таътилларида энг оммабоп йўналишлар қаторида
Sputnik Ўзбекистон
“Островок” маълумотларига кўра, россияликлар Янги йилда энг кўп Таиланд, Туркия ва БААга саёҳат қилади. Яқин хориждан Беларусь ва Ўзбекистон оммабоп йўналишлар қаторига кирди.
2025-12-28T17:59+0500
2025-12-28T17:59+0500
меҳмонхона
туризм
сайёҳлар
янги йил
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/839/98/8399852_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_97f145ff2b10cfc749b3c954015eef10.jpg
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik. Россияликлар Янги йил таътилларида энг кўп Таиланд, Туркия ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА)га саёҳат қилишни режалаштирмоқда. Яқин хориж йўналишларидан эса Беларусь ва Ўзбекистон энг оммабоп манзиллар қаторига кирди. Бу ҳақда Островок онлайн бронь хизмати РИА Новостига маълум қилди.Компания 26 декабрдан 11 январгача бўлган даврда хорижий меҳмонхона ва апартаментларни бронь қилиш бўйича маълумотларни таҳлил қилди."Островок" маълумотларига кўра, россиялик сайёҳлар ҳали ҳам визасиз ва тўғридан-тўғри авиапарвозлар мавжуд бўлган йўналишларни афзал кўришмоқда.Энг тез ўсиш Осиё йўналишларида қайд этилди. Жумладан:Шунингдек, Ҳиндистон (68%), Таиланд (36%) ва Индонезия (12%) ҳам ижобий ўсишни кўрсатган.Яқин Шарқ йўналишларига қизиқиш ҳам юқори бўлиб қолмоқда. Миср ва БААда бронь қилишлар 2 бараварга, Туркияда эса 66 фоизга ошган.МДҲ ва қўшни мамлакатлар орасида эса Қозоғистон энг тез ўсишни қайд этди — бу йўналиш бўйича броньлар ўтган йилга нисбатан 2,5 бараварга кўпайган.
https://sputniknews.uz/20251209/turizm-hajm-russia-sayyohlar-54045291.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/839/98/8399852_104:0:1171:800_1920x0_80_0_0_cbf9d5cea61a2cda78030a247e10dc32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россиялик сайёҳлар, янги йил таътиллари, таиланд, туркия, баа, ўзбекистон, беларусь, островок, меҳмонхона бронь, визасиз йўналишлар, мдҳ давлатлари
россиялик сайёҳлар, янги йил таътиллари, таиланд, туркия, баа, ўзбекистон, беларусь, островок, меҳмонхона бронь, визасиз йўналишлар, мдҳ давлатлари

Ўзбекистон — россия сайёҳлари учун Янги йил таътилларида энг оммабоп йўналишлар қаторида

17:59 28.12.2025
© Sputnik / Рамиз БахтияровТуристы в Самарканде
Туристы в Самарканде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.12.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Россиялик сайёҳлар визасиз ва тўғридан-тўғри авиапарвозлар мавжуд бўлган мамлакатларга кўпроқ қизиқиш билдирмоқда. Буни меҳмонхоналарни бронь қилиш хизматлари маълумотлари тасдиқламоқда
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik. Россияликлар Янги йил таътилларида энг кўп Таиланд, Туркия ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА)га саёҳат қилишни режалаштирмоқда. Яқин хориж йўналишларидан эса Беларусь ва Ўзбекистон энг оммабоп манзиллар қаторига кирди. Бу ҳақда Островок онлайн бронь хизмати РИА Новостига маълум қилди.
Компания 26 декабрдан 11 январгача бўлган даврда хорижий меҳмонхона ва апартаментларни бронь қилиш бўйича маълумотларни таҳлил қилди.
Янги йил байрами учун буюртмалар сони бўйича етакчи давлатлар қуйидагилар бўлди: Беларусь, Таиланд, Туркия, Ўзбекистон, БАА, Грузия, Қозоғистон, Абхазия, Арманистон ва Хитой.
"Островок" маълумотларига кўра, россиялик сайёҳлар ҳали ҳам визасиз ва тўғридан-тўғри авиапарвозлар мавжуд бўлган йўналишларни афзал кўришмоқда.
Энг тез ўсиш Осиё йўналишларида қайд этилди. Жумладан:
Вьетнамга бўлган талаб — 2,5 бараварга,
Хитойга — деярли 2 бараварга ошган.
Шунингдек, Ҳиндистон (68%), Таиланд (36%) ва Индонезия (12%) ҳам ижобий ўсишни кўрсатган.
Яқин Шарқ йўналишларига қизиқиш ҳам юқори бўлиб қолмоқда. Миср ва БААда бронь қилишлар 2 бараварга, Туркияда эса 66 фоизга ошган.
МДҲ ва қўшни мамлакатлар орасида эса Қозоғистон энг тез ўсишни қайд этди — бу йўналиш бўйича броньлар ўтган йилга нисбатан 2,5 бараварга кўпайган.
Туристы в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.12.2025
Туризм ҳажми 4,4 млрд долларга етди — россиялик сайёҳлар сони 1 миллионга яқинлашмоқда
9 Декабр, 16:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0