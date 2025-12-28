https://sputniknews.uz/20251228/brigitte-bardot-vafot-etdi-54514442.html
"Эркинлик ва жозиба иконаси" сифатида танилган актриса Брижит Бардо 91 ёшда вафот этди
Француз киноси афсонаси Брижит Бардо 91 ёшда вафот этди. У элликдан ортиқ фильмларда иштирок этган, 70 дан ортиқ қўшиқ ижро этган ва ҳайвонлар ҳимоясига ҳаётини бағишлаган.
ТОШКEНТ, 28 дек — Sputnik. Афсонавий француз актрисаси ва ҳайвонот дунёси ҳимоячиси Брижит Бардо 91 ёшида вафот этди. Бу ҳақда Agence France-Presse актрисанинг жамғармасига таяниб хабар бермоқда.Октябрь ойида Nice-Matin нашри актрисанинг уч ҳафта давомида Тулон шаҳридаги хусусий клиникада бўлгани, у ерда оғир касаллик туфайли операция қилингани ҳақида хабар берган эди. Қайси касаллик экани очиқланмаган. Ноябрь ойида Бардо яна шифохонага ётқизилган.Брижит Анн-Мари Бардо 1934 йил 28 сентябрда Парижда туғилган. Унинг отаси фабрика эгаси, онаси эса рассом бўлган. 1952 йилда Бардо Жан Буаенинг "Норманд туйнуги" комедиясида рол ўйнаб, кино соҳасидаги илк қадамини ташлади.1956 йилда Роже Вадимнинг "Худо аёлни яратди" мелодрамасидаги бош роли актрисани жаҳон миқёсидаги юлдузга айлантирди. Кейинчалик у "Бабетта урушга кетмоқда" (1959), "Ҳақиқат" (1961), "Вива, Мария!" (1965) каби фильмларда бош ролларни ижро этди.1966 йилда актриса Голливудда "Азизим Бриджит" фильмида актёр Жимми Стюарт билан бирга суратга тушди.Қарийб 20 йиллик фаолияти давомида Брижит Бардо элликдан ортиқ кинофильмларда иштирок этган, шунингдек, 70 дан ортиқ қўшиқ ижро этган. Актриса деярли барча фильмларида фатал гўзал ва жозибали аёллар образини ижро этган.
15:44 28.12.2025 (янгиланди: 15:46 28.12.2025)
Афсонавий француз актрисаси ва ҳайвонот дунёси ҳимоячиси Брижит Бардо 91 ёшида вафот этди. Бу ҳақда Agence France-Presse актрисанинг жамғармасига таяниб хабар бермоқда
"Брижит Бардо жамғармаси ўзининг асосчиси ва раиси, бутун дунёда тан олинган актриса ва қўшиқчи, ҳаётини ҳайвонларни ҳимоя қилишга бағишлаш учун ўзининг машҳур актёрлик карерасидан воз кечган Брижит Бардонинг вафот этганини чуқур қайғу билан маълум қилади", — дея жамғарма баёнотидан иқтибос келтиради агентлик.
Октябрь ойида Nice-Matin нашри актрисанинг уч ҳафта давомида Тулон шаҳридаги хусусий клиникада бўлгани, у ерда оғир касаллик туфайли операция қилингани ҳақида хабар берган эди. Қайси касаллик экани очиқланмаган. Ноябрь ойида Бардо яна шифохонага ётқизилган.
Брижит Анн-Мари Бардо 1934 йил 28 сентябрда Парижда туғилган. Унинг отаси фабрика эгаси, онаси эса рассом бўлган. 1952 йилда Бардо Жан Буаенинг "Норманд туйнуги" комедиясида рол ўйнаб, кино соҳасидаги илк қадамини ташлади.
1956 йилда Роже Вадимнинг "Худо аёлни яратди" мелодрамасидаги бош роли актрисани жаҳон миқёсидаги юлдузга айлантирди. Кейинчалик у "Бабетта урушга кетмоқда" (1959), "Ҳақиқат" (1961), "Вива, Мария!" (1965) каби фильмларда бош ролларни ижро этди.
1966 йилда актриса Голливудда "Азизим Бриджит" фильмида актёр Жимми Стюарт билан бирга суратга тушди.
Қарийб 20 йиллик фаолияти давомида Брижит Бардо элликдан ортиқ кинофильмларда иштирок этган, шунингдек, 70 дан ортиқ қўшиқ ижро этган. Актриса деярли барча фильмларида фатал гўзал ва жозибали аёллар образини ижро этган.