Стоматологга нима учун пул тўлаймиз
Кариес қаердан пайдо бўлади, беморлар энг кўп йўқ қўядиган хатолари ва стоматологлар жуда кўп пул олади деган гап тўғрими? 27.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-27T13:10+0500
2025-12-27T13:10+0500
2025-12-27T13:11+0500
видео
тошкент давлат стоматология институти
интервью
шифокор
шифокорлар тавсияси
фойдали
ТОШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Sputnik мухбири 10 йиллик тажрибага эга стоматолог-ортодонт билан суҳбатда бўлиб, ушбу соҳада энг кўп бериладиган саволларга жавоб олди. Тишларни ҳар куни тозаласангиз ҳам нима учун кариес пайдо бўлади? Уни бутунлай олдини олиш мумкинми? Стоматологлар “жуда кўп пул олади” деган гап тўғрими ва бемор аслида нимага ҳақ тўлайди?Шунингдек, суҳбатда: винирлар ва “Голливуд табассум”и, катталарга қўйиладиган брекетлар, ақл тишлари, болалар ортодонтияси ҳамда Ўзбекистондаги беморларнинг асосий хатолари ҳақида.
13:10 27.12.2025 (янгиланди: 13:11 27.12.2025)
Кариес қаердан пайдо бўлади, беморлар энг кўп йўқ қўядиган хатолари ва стоматологлар жуда кўп пул олади деган гап тўғрими?
ТОШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Sputnik мухбири 10 йиллик тажрибага эга стоматолог-ортодонт билан суҳбатда бўлиб, ушбу соҳада энг кўп бериладиган саволларга жавоб олди.
Тишларни ҳар куни тозаласангиз ҳам нима учун кариес пайдо бўлади? Уни бутунлай олдини олиш мумкинми? Стоматологлар “жуда кўп пул олади” деган гап тўғрими ва бемор аслида нимага ҳақ тўлайди?
Шунингдек, суҳбатда: винирлар ва “Голливуд табассум”и, катталарга қўйиладиган брекетлар, ақл тишлари, болалар ортодонтияси ҳамда Ўзбекистондаги беморларнинг асосий хатолари ҳақида.