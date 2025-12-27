https://sputniknews.uz/20251227/sankt-peterburgda-zelenskiy-uchun-ibodat-qilayotgan-radikal-sekta-qolga-olindi-54503483.html
Гуруҳ аъзолари Россия аскарлари ҳақида қассддан ёлғон маълумот тарқатиб, Украина қуролли кучлари фойдасига ибодат қилган. 27.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-27T18:45+0500
2025-12-27T18:45+0500
2025-12-27T19:26+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/14/19323504_0:130:2685:1640_1920x0_80_0_0_60618648bb256208c5cec19a5d194735.jpg
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/14/19323504_163:0:2522:1769_1920x0_80_0_0_0c2fc64727b48dfe0774ea166ddc1abb.jpg
россия, украина, владимир зеленский
россия, украина, владимир зеленский
Санкт-Петербургда Зеленский учун ибодат қилаётган секта қўлга олинди
18:45 27.12.2025 (янгиланди: 19:26 27.12.2025)
Гуруҳ аъзолари Россия аскарлари ҳақида қассддан ёлғон маълумот тарқатиб, Украина қуролли кучлари фойдасига ибодат қилган.
ТОШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Санкт-Петербургда Зеленский ва Украина Қуролли кучлари учун ибодат қилаётган радикал сектанинг 70 аъзоси ҳибсга олинди.
Полиция хабарига кўра, Адмиралтейский туманида жойлашган "Ягона тамойил мактаби" Украинада ташкил этилган бўлиб, Россия ҳудудида "диний ўсиш" ниқоби остида Украина фойдасига тарғибот билан шуғулланиб келган.
Хусусан, гуруҳ аъзолари ўз йиғилишларида Украина Қуролли Кучларининг ютуқларини муҳокама қилишган ва Зеленскийнинг соғлиғи учун ибодат қилишган.
Шунингдек улар ушбу йиғилишларда гуруҳ раҳбарлари "рус аскарларини ҳақоратли сўзлар билан атаб Украина ҳарбийларини "ёруғлик кучлари" деб атаган ва туну кун уларнинг муваффақияти учун ибодат қилишган.
Гуруҳ аъзоларига ўз фаолиятларини православ руҳонийларига ошкор қилиш тақиқланган, аммо уларга ўз оила аъзоларини жалб қилиш вазифаси юклатилган.
Сектага Санкт-Петербург аспирантура педагогик таълим академиясининг профессори ва бошқа ОТМ профессорлари раҳбарлик қилган.
Айни дамда гуруҳнинг барча аъзолари тергов қилинмоқда. Улар Россия Қуролли кучлари ҳақида қасддан ёлғон маълумот тарқатганлик учун жиноий жавобгарликка тортиш масаласи кўриб чиқилмоқда. Улар 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиниши мумкин.