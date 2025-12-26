https://sputniknews.uz/20251226/ozbekiston-gaz-va-elektr-energiyasi-54492590.html
Ўзбекистоннинг газ ва электр энергияси экспорти ва импорти кўрсаткичлари
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 11 ойида Ўзбекистонда ёқилғи-энергетика ресурсларини етказиб бериш 13,7 фоизга ўсиб, 1,38 млрд... 26.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-26T19:07+0500
2025-12-26T19:07+0500
2025-12-26T19:07+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
газ
электр энергияси
мултимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1a/54483732_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d44f62c39536da26a1390d06590f954b.png
Миллий статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 11 ойида Ўзбекистонда ёқилғи-энергетика ресурсларини етказиб бериш 13,7 фоизга ўсиб, 1,38 млрд долларга етди.Табиий газ экспорти 624,1 млн долларни (+5,2%), нефть ва нефть маҳсулотлари экспорти эса 604,5 млн долларни (+15,2%) ташкил этди.Электр токи экспорти 152,2 млн доллардан ошди (+58,4%). Шу билан бирга, ёқилғи-энергетика ресурслари экспорти ўтган йилги даражада қолди — 3,54 млрд долларгача.Туркманистон ва Россиядан газ импорти 1,2 фоизга камайди ва 1,45 млрд долларни ташкил этди. электр энергиясини сотиб олиш харажатлари 95,8 млн долларни (-11,6%) ташкил этди.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
