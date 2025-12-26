Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг газ ва электр энергияси экспорти ва импорти кўрсаткичлари
Ўзбекистоннинг газ ва электр энергияси экспорти ва импорти кўрсаткичлари
Миллий статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 11 ойида Ўзбекистонда ёқилғи-энергетика ресурсларини етказиб бериш 13,7 фоизга ўсиб, 1,38 млрд долларга етди.
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
газ
электр энергияси
мултимедиа
Миллий статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 11 ойида Ўзбекистонда ёқилғи-энергетика ресурсларини етказиб бериш 13,7 фоизга ўсиб, 1,38 млрд долларга етди.Табиий газ экспорти 624,1 млн долларни (+5,2%), нефть ва нефть маҳсулотлари экспорти эса 604,5 млн долларни (+15,2%) ташкил этди.Электр токи экспорти 152,2 млн доллардан ошди (+58,4%). Шу билан бирга, ёқилғи-энергетика ресурслари экспорти ўтган йилги даражада қолди — 3,54 млрд долларгача.Туркманистон ва Россиядан газ импорти 1,2 фоизга камайди ва 1,45 млрд долларни ташкил этди. электр энергиясини сотиб олиш харажатлари 95,8 млн долларни (-11,6%) ташкил этди.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
19:07 26.12.2025
Миллий статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 11 ойида Ўзбекистонда ёқилғи-энергетика ресурсларини етказиб бериш 13,7 фоизга ўсиб, 1,38 млрд долларга етди.
Табиий газ экспорти 624,1 млн долларни (+5,2%), нефть ва нефть маҳсулотлари экспорти эса 604,5 млн долларни (+15,2%) ташкил этди.
Электр токи экспорти 152,2 млн доллардан ошди (+58,4%). Шу билан бирга, ёқилғи-энергетика ресурслари экспорти ўтган йилги даражада қолди — 3,54 млрд долларгача.
Туркманистон ва Россиядан газ импорти 1,2 фоизга камайди ва 1,45 млрд долларни ташкил этди. электр энергиясини сотиб олиш харажатлари 95,8 млн долларни (-11,6%) ташкил этди.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
