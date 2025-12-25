Ўзбекистон
Топ-5: Ўзбекистонга энг кўп қайси давлатлардан сайёҳлар келган?
Топ-5: Ўзбекистонга энг кўп қайси давлатлардан сайёҳлар келган?
2025 йил январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонга 10,7 млн чет эл туристи ташриф буюрди. Асосий туристик оқим қўшни мамлакатлар ва Россия ҳиссасига тўғри келди.
2025-12-25T12:08+0500
2025-12-25T12:08+0500
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида 10,7 миллион нафар чет эл фуқароси туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,5 миллион нафарга ёки 47,4 фоизга ошган.Ташриф буюрувчи мамлакатлар бўйича топ-5 рўйхатга Россия, шунингдек, қўшни Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон ва Афғонистон кирган.
12:08 25.12.2025
Маълумотларга кўра, январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонга туристлар асосан қўшни мамлакатлар ҳамда Россиядан ташриф буюрган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида 10,7 миллион нафар чет эл фуқароси туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,5 миллион нафарга ёки 47,4 фоизга ошган.
Ташриф буюрувчи мамлакатлар бўйича топ-5 рўйхатга Россия, шунингдек, қўшни Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон ва Афғонистон кирган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Топ 5 туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон
Топ 5 туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон
