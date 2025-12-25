https://sputniknews.uz/20251225/uzbekistan-davlatlar-sayyohlar-54454054.html
Топ-5: Ўзбекистонга энг кўп қайси давлатлардан сайёҳлар келган?
Топ-5: Ўзбекистонга энг кўп қайси давлатлардан сайёҳлар келган?
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонга 10,7 млн чет эл туристи ташриф буюрди. Асосий туристик оқим қўшни мамлакатлар ва Россия ҳиссасига тўғри келди.
2025-12-25T12:08+0500
2025-12-25T12:08+0500
2025-12-25T12:08+0500
инфографика
туризм
сайёҳлар
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54452589_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a86ad684dc0209747fcf8307d6d06e0.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида 10,7 миллион нафар чет эл фуқароси туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,5 миллион нафарга ёки 47,4 фоизга ошган.Ташриф буюрувчи мамлакатлар бўйича топ-5 рўйхатга Россия, шунингдек, қўшни Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон ва Афғонистон кирган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54452589_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a67508df61b62f235209475d38d69b77.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон туризми, туристлар 2025, туризм статистикаси, январь ноябрь туристлар, қўшни давлатлар туристлари, россиядан туристлар, миллий статистика қўмитаси, чет эл туристлари, туризм ўсиши
ўзбекистон туризми, туристлар 2025, туризм статистикаси, январь ноябрь туристлар, қўшни давлатлар туристлари, россиядан туристлар, миллий статистика қўмитаси, чет эл туристлари, туризм ўсиши
Топ-5: Ўзбекистонга энг кўп қайси давлатлардан сайёҳлар келган?
Маълумотларга кўра, январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонга туристлар асосан қўшни мамлакатлар ҳамда Россиядан ташриф буюрган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида 10,7 миллион нафар чет эл фуқароси туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,5 миллион нафарга ёки 47,4 фоизга ошган.
Ташриф буюрувчи мамлакатлар бўйича топ-5 рўйхатга Россия, шунингдек, қўшни Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон ва Афғонистон кирган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.