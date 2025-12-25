https://sputniknews.uz/20251225/tashkent-olive-salat-54467408.html
Тошкентда "Оливье" салати қанчага тушади - инфографика
Тошкентда "Оливье" салати қанчага тушади - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik мухбири Тошкент супермаркетларидаги нархлар асосида 12–14 порция “Оливье” салатини тайёрлашнинг ўртача қийматини ҳисоблаб чиқди.
2025-12-25T19:32+0500
2025-12-25T19:32+0500
2025-12-25T19:32+0500
инфографика
янги йил
нарх-наво
озиқ-овқат
байрам
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54464485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_afd5d6c70cfd1fd9a794dfa65b4e65bd.png
Sputnik мухбирининг Тошкентдаги супермаркетлар нархлари асосида олиб борган ҳисоб-китобларига кўра, 12–14 порция “Оливье” салатини тайёрлашнинг ўртача қиймати 120–150 минг сўмни ташкил этади. Бунда масаллиқлар миқдори ва уларнинг мутаносиблиги таъмга оид афзалликлардан келиб чиқиб, тахминий ҳисобланган."Оливье" салати Янги йил дастурхонини тасаввур қилиб бўлмайдиган таомлардан бири ҳисобланади. У байрам анъанасининг ажралмас қисмига айланган."Оливье" салатининг яна бир устун жиҳати — унинг тайёрланиши осонлиги ва масаллиқларининг ҳар бир оила учун қўл етарли экани.Шу билан бирга, ҳар бир хонадонда у ўзига хос услубда тайёрланади: кимдир колбаса ўрнига мол ёки парранда гўштини қўшади, бошқалар эса майонез ўрнига сметана ишлатиб, маринадланган бодрингни янги бодринг ёки яшил олма билан алмаштириб, енгилроқ вариантни танлайди.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54464485_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_209261151036ef3e103f78a66f31b713.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
оливье салати, янги йил дастурхони, оливье нархи тошкент, салат тайёрлаш қанчага тушади, янги йил салатлари, супермаркет нархлари тошкент, sputnik ҳисоб-китоби, оливье рецепт нархи
оливье салати, янги йил дастурхони, оливье нархи тошкент, салат тайёрлаш қанчага тушади, янги йил салатлари, супермаркет нархлари тошкент, sputnik ҳисоб-китоби, оливье рецепт нархи
Тошкентда "Оливье" салати қанчага тушади - инфографика
Версияларга кўра, салат француз ошпази Люсьен Оливье номи билан боғлиқ. Sputnik мухбири эса супермаркетлардаги нархлардан келиб чиқиб, ушбу салатни тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди
Sputnik
мухбирининг Тошкентдаги супермаркетлар нархлари асосида олиб борган ҳисоб-китобларига кўра, 12–14 порция “Оливье” салатини тайёрлашнинг ўртача қиймати 120–150 минг сўмни ташкил этади.
Бунда масаллиқлар миқдори ва уларнинг мутаносиблиги таъмга оид афзалликлардан келиб чиқиб, тахминий ҳисобланган.
"Оливье" салати Янги йил дастурхонини тасаввур қилиб бўлмайдиган таомлардан бири ҳисобланади. У байрам анъанасининг ажралмас қисмига айланган.
"Оливье" салатининг яна бир устун жиҳати — унинг тайёрланиши осонлиги ва масаллиқларининг ҳар бир оила учун қўл етарли экани.
Шу билан бирга, ҳар бир хонадонда у ўзига хос услубда тайёрланади: кимдир колбаса ўрнига мол ёки парранда гўштини қўшади, бошқалар эса майонез ўрнига сметана ишлатиб, маринадланган бодрингни янги бодринг ёки яшил олма билан алмаштириб, енгилроқ вариантни танлайди.
Батафсил - Sputnik
инфографикасида.