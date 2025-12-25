Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251225/tashkent-olive-salat-54467408.html
Тошкентда "Оливье" салати қанчага тушади - инфографика
Тошкентда "Оливье" салати қанчага тушади - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik мухбири Тошкент супермаркетларидаги нархлар асосида 12–14 порция “Оливье” салатини тайёрлашнинг ўртача қийматини ҳисоблаб чиқди.
2025-12-25T19:32+0500
2025-12-25T19:32+0500
инфографика
янги йил
нарх-наво
озиқ-овқат
байрам
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54464485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_afd5d6c70cfd1fd9a794dfa65b4e65bd.png
Sputnik мухбирининг Тошкентдаги супермаркетлар нархлари асосида олиб борган ҳисоб-китобларига кўра, 12–14 порция “Оливье” салатини тайёрлашнинг ўртача қиймати 120–150 минг сўмни ташкил этади. Бунда масаллиқлар миқдори ва уларнинг мутаносиблиги таъмга оид афзалликлардан келиб чиқиб, тахминий ҳисобланган."Оливье" салати Янги йил дастурхонини тасаввур қилиб бўлмайдиган таомлардан бири ҳисобланади. У байрам анъанасининг ажралмас қисмига айланган."Оливье" салатининг яна бир устун жиҳати — унинг тайёрланиши осонлиги ва масаллиқларининг ҳар бир оила учун қўл етарли экани.Шу билан бирга, ҳар бир хонадонда у ўзига хос услубда тайёрланади: кимдир колбаса ўрнига мол ёки парранда гўштини қўшади, бошқалар эса майонез ўрнига сметана ишлатиб, маринадланган бодрингни янги бодринг ёки яшил олма билан алмаштириб, енгилроқ вариантни танлайди.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54464485_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_209261151036ef3e103f78a66f31b713.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
оливье салати, янги йил дастурхони, оливье нархи тошкент, салат тайёрлаш қанчага тушади, янги йил салатлари, супермаркет нархлари тошкент, sputnik ҳисоб-китоби, оливье рецепт нархи
оливье салати, янги йил дастурхони, оливье нархи тошкент, салат тайёрлаш қанчага тушади, янги йил салатлари, супермаркет нархлари тошкент, sputnik ҳисоб-китоби, оливье рецепт нархи

Тошкентда "Оливье" салати қанчага тушади - инфографика

19:32 25.12.2025
Oбуна бўлиш
Версияларга кўра, салат француз ошпази Люсьен Оливье номи билан боғлиқ. Sputnik мухбири эса супермаркетлардаги нархлардан келиб чиқиб, ушбу салатни тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди
Sputnik мухбирининг Тошкентдаги супермаркетлар нархлари асосида олиб борган ҳисоб-китобларига кўра, 12–14 порция “Оливье” салатини тайёрлашнинг ўртача қиймати 120–150 минг сўмни ташкил этади.
Бунда масаллиқлар миқдори ва уларнинг мутаносиблиги таъмга оид афзалликлардан келиб чиқиб, тахминий ҳисобланган.
"Оливье" салати Янги йил дастурхонини тасаввур қилиб бўлмайдиган таомлардан бири ҳисобланади. У байрам анъанасининг ажралмас қисмига айланган.
"Оливье" салатининг яна бир устун жиҳати — унинг тайёрланиши осонлиги ва масаллиқларининг ҳар бир оила учун қўл етарли экани.
Шу билан бирга, ҳар бир хонадонда у ўзига хос услубда тайёрланади: кимдир колбаса ўрнига мол ёки парранда гўштини қўшади, бошқалар эса майонез ўрнига сметана ишлатиб, маринадланган бодрингни янги бодринг ёки яшил олма билан алмаштириб, енгилроқ вариантни танлайди.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
Во сколько обойдется новогодний салат оливье - Sputnik Ўзбекистон
Во сколько обойдется новогодний салат оливье - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0