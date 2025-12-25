https://sputniknews.uz/20251225/2026-yil-dam-olish-kunlari-54450817.html
2026 йилда ўзбекистонликлар қайси саналарда қўшимча дам олади
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилги Янги йилда 5 кун, 8 Март байрамида 3 кун, Наврўз байрамида 3 кун (Рамазон ҳайити ҳам шу кунларга тўғри келиши кутиляпти), 9 майда 3 кун, Қурбон ҳайитида (май охири) 4 кун, Мустақиллик байрамида 4 кун, 2027 йилги Янги йил байрамида эса 4 кун дам олиш кунлари бўлиши кутилмоқда.
2026 йилда ўзбекистонликлар қайси саналарда қўшимча дам олади
11:04 25.12.2025 (янгиланди: 15:22 25.12.2025)
Келаси йили ўзбекистонликларни бир неча узоқ дам олиш кунлари кутмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 дек – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2026 йилда расмий байрамлар пайтида қўшимча ишланмайдиган кунларни белгилаш ва байрамларни қайта режалаштириш тўғрисидаги фармонни имзолади.
Қайд этилишича, бу "фуқароларнинг расмий саналарни нишонлаш даврида тўлиқ дам олиши учун шарт-шароитлар яратиш, ички ва зиёрат туризмини янада ривожлантириш учун дам олиш ва байрам кунларидан самарали фойдаланишни таъминлаш"га қаратилган.
Қўшимча ишланмайдиган кунлар:
2025 йил 31 декабрь, чоршанба — барча ходимлар учун (иш ҳафтаси туридан қатъи назар);
2026 йил 2 январь жума, 28 май пайшанба, 29 май жума, 31 август душанба — барча ходимлар учун;
3 январь шанба, 30 май шанба, 31 декабрь пайшанба — олти кунлик иш ҳафтасига эга ходимлар учун.
Байрамлар туфайли дам олиш кунларини кўчириш:
8 март — Хотин-қизлар куни (якшанба) + 9 март (душанба — ҳамма учун);
21 март — Наврўз (шанба) + 23 март (душанба — беш кунлик иш ҳафтасига эга ишчилар учун);
9 май — Хотира ва қадрлаш куни (шанба) + 11 май (душанба — беш кунлик иш ҳафтасига эга ходимлар учун).
Беш кунлик иш ҳафтасига эга ходимлар учун дам олиш куни 2026 йилда 12 декабрь — шанба кунидан 31 декабрь — пайшанба кунига кўчирилади.
Қайси байрамларда узун дам олиш кунлари бўлади:
Янги йил-2026 — 5 кун (31 декабрь — 4 январь) — ҳамма учун;
8 март — 3 кун (7−9 март);
Наврўз — 3 кун (21−23 март) — Рамазон ҳайити билан бир вақтга тўғри келиши кутилмоқда;
9 май — 3 кун (9−11 май);
Қурбон ҳайити — 4 кун (28−31 май) — барча учун;
Мустақиллик куни — 4 кун (31 август — 1 сентябрь);
Янги йил-2027 — 4 кун (31 декабрь — 3 январь).
Фармонда ишлаб чиқариш-техник ва ташкилий шароитлар (мавжуд узлуксиз ишлаб чиқариш, аҳолига ҳар куни хизмат кўрсатиш, навбатчилик асосида ишлаш ва бошқалар) туфайли ишланмайдиган байрам кунлари тўхтатиб қўйиш мумкин бўлмаган ишларни бажаришда дам олиш кунлари кўчирилмаслиги таъкидланган.
Ҳужжат билан Туризм қўмитаси ва Маданий мерос агентлигига қўшимча таътиллар давомида туристик диққатга сазовор жойларга ташриф буюриш ва меҳмонхона хизматлари учун акциялар ва чегирмалар ташкил этиш топширилган.
Ҳудудий ҳокимият органлари ва тегишли идораларга санаторий ва дам олиш масканларида акциялар ўтказиш ва хизматлар учун чегирмалар бериш тавсия этилади.
Бундан ташқари, "Uzbekistan Airways" ва "Ўзбекистон темир йўллари" компанияларига ички рейсларда чегирмалар ва акциялар ўтказиш тавсия этилади.