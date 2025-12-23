https://sputniknews.uz/20251223/yadro-fizika-institut-rosatom-hamkorlik-54406809.html
Ядро физикаси институти "Росатом" билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Ядро физикаси институти "Росатом" билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Ядро физикаси институти Росатом билан ҳамкорликни мустаҳкамлаб, Новосибирск кимёвий концентратлар заводида ишлаб чиқарилган реактор ёқилғисини синовдан ўтказишни режалаштирмоқда.
2025-12-23T13:33+0500
2025-12-23T13:33+0500
2025-12-23T13:33+0500
росатом
ўзбекистон фанлар академияси
ядро физикаси
илм-фан
уран
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/01/35577967_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_8da27e8b08e0697a3fe0b1a7bec5f877.jpg
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Ўзбекистон Фанлар академияси Ядро физикаси институти "Росатом" билан ҳамкорликни мустаҳкамламоқда. Бу ҳақда матбуот анжумани доирасида институт директори Илҳом Содиқов маълум қилди, дея хабар бермоқда Sputnik мухбири.Унинг қўшимча қилишича, НЗХК уран-силицид композит материалли, уран миқдори одатдагидан 20 фоизга кўп ва юқори зичликка эга бўлган мутлақо янги ТВС (реактор учун ёқилғи йиғмаси) ишлаб чиқди.Маълум қилинишича, 2026 йил апрель ойида Ядро физикаси институти Россиядан реактор учун яна 28 та ТВСни қабул қилади. Йил охирига ёки 2027 йил бошига келиб эса қўшимча равишда яна 28 та ТВС етказиб берилиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20251217/rosatom-uzbekistan-yadro-yoqilgi-etkazish-54235461.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/01/35577967_319:0:2832:1884_1920x0_80_0_0_71a0abd569f2201f08921543f4df14e8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, ядро физикаси институти, росатом, твел, новосибирск кимёвий концентратлар заводи, нзхк, твс, реактор ёқилғиси, ядро технологиялари, илмий тадқиқотлар, халқаро ҳамкорлик, матбуот анжумани
ўзбекистон, ядро физикаси институти, росатом, твел, новосибирск кимёвий концентратлар заводи, нзхк, твс, реактор ёқилғиси, ядро технологиялари, илмий тадқиқотлар, халқаро ҳамкорлик, матбуот анжумани
Ядро физикаси институти "Росатом" билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Ўзбекистон Ядро физикаси институти "Росатом" билан ҳамкорлик доирасида реактор учун янги ёқилғи йиғмаларини синовдан ўтказишни бошлашга тайёргарлик кўрмоқда.
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
Ўзбекистон Фанлар академияси Ядро физикаси институти "Росатом" билан ҳамкорликни мустаҳкамламоқда. Бу ҳақда матбуот анжумани доирасида институт директори Илҳом Содиқов маълум қилди, дея хабар бермоқда Sputnik
мухбири.
“Етмишинчи йиллардан бери ўтказилган модернизациядан сўнг реакторимиз ҳозирда ТВЕЛ компанияси таркибига кирувчи Новосибирск кимёвий концентратлар заводида (НЗХК) ишлаб чиқарилган ёқилғидан фойдаланмоқда”, — деди у.
Унинг қўшимча қилишича, НЗХК уран-силицид композит материалли, уран миқдори одатдагидан 20 фоизга кўп ва юқори зичликка эга бўлган мутлақо янги ТВС (реактор учун ёқилғи йиғмаси) ишлаб чиқди.
“Биз ҳар иккала янги тажрибавий ТВСни ҳам бундан роппа-роса бир ҳафта олдин институтимизга олиб келдик ва ҳозирда янги тажрибавий ТВСларни синовдан ўтказишни бошлашга тайёргарлик кўряпмиз”, — деди Содиқов.
Маълум қилинишича, 2026 йил апрель ойида Ядро физикаси институти Россиядан реактор учун яна 28 та ТВСни қабул қилади. Йил охирига ёки 2027 йил бошига келиб эса қўшимча равишда яна 28 та ТВС етказиб берилиши режалаштирилган.
“Шундай қилиб, биз доимий равишда НЗХК билан ҳамкорлик қиламиз, Росатом томонидан ТВЕЛ компанияси НЗХКда ишлаб чиқарилган ёқилғини синовдан ўтказамиз ва реакторимизда ишлатамиз”, — дея қўшимча қилди у.