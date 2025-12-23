https://sputniknews.uz/20251223/uzbekistan-savdo-aylanma-54398638.html
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги топ-5 давлат - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2025-12-23T10:23+0500
2025-12-23T10:23+0500
2025-12-23T10:25+0500
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–ноябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 72,8 млрд долларга етди. Бу кўрсаткич 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 13,02 млрд долларга ёки 21,8 фоизга ошган.Ўзбекистон жаҳоннинг 210 мамлакати билан савдо алоқаларини амалга ошириб келмоқда. Ташқи савдо айланмасида энг катта улуш Хитой (20,1 фоиз), Россия (16,2 фоиз), Қозоғистон (6,0 фоиз), Туркия (3,7 фоиз) ва Корея Республикаси (2,2 фоиз) ҳиссасига тўғри келди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон, ташқи савдо, ташқи савдо айланмаси, экспорт, импорт, хитой, россия, қозоғистон, туркия, корея республикаси, олтин экспорти, хомашё, товарлар экспорти, иқтисодий таҳлил, 2025 йил статистикаси
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги топ-5 давлат - инфографика
10:23 23.12.2025 (янгиланди: 10:25 23.12.2025)
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси сезиларли ўсди, унда асосий улуш Хитой, Россия ва Қозоғистон каби савдо ҳамкорлари ҳиссасига тўғри келди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–ноябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 72,8 млрд долларга етди. Бу кўрсаткич 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 13,02 млрд долларга ёки 21,8 фоизга ошган.
Ўзбекистон жаҳоннинг 210 мамлакати билан савдо алоқаларини амалга ошириб келмоқда. Ташқи савдо айланмасида энг катта улуш Хитой (20,1 фоиз), Россия (16,2 фоиз), Қозоғистон (6,0 фоиз), Туркия (3,7 фоиз) ва Корея Республикаси (2,2 фоиз) ҳиссасига тўғри келди.
