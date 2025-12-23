Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251223/bojxona-farmon-engilliklar-54416327.html
Божхона жараёнлари бўйича президент фармони имзоланди: қандай енгилликлар жорий этилди?
Божхона жараёнлари бўйича президент фармони имзоланди: қандай енгилликлар жорий этилди?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда божхона маъмуриятчилиги ва ташқи савдо тартиботларини соддалаштиришга қаратилган Президент фармони имзоланди. 2026 йилдан божхона тўловлари ва декларациялашда янги енгилликлар жорий этилади.
2025-12-23T17:57+0500
2025-12-23T17:57+0500
ўзбекистон
жамият
янги қонун
божхона божи
рақамли технологиялар
божхона қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217722_0:30:3103:1775_1920x0_80_0_0_2b5e4cb7fc6bfa1598661eb1c3847b92.jpg
ТОШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Ўзбекистонда божхона маъмуриятчилиги ва ташқи савдо тартиботларини янада соддалаштириш ҳамда самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар белгиланди. Президент тегишли фармон имзолади.Унга кўра, 2026 йил 1 мартдан товарларни чегара ўтказиш пунктларига етиб келгунига қадар дастлабки декларациялаш орқали эркин муомалага чиқариш божхона режимига жойлаштиришда:Божхона органларининг ахборот тизимида хавф аниқланмаган ҳолларда қуйидаги юклар бўйича божхона юк декларациялари автоматик тарзда расмийлаштирилади:Шунингдек, тадбиркорларнинг барқарорлик рейтингида юқори ва ўрта даражаларни эгаллаган ваколатли иқтисодий операторларга қўшимча имкониятлар тақдим этилади. Хусусан:
https://sputniknews.uz/20251128/ozbekistonni-byurokratiya-xoli-53799009.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217722_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_f849c7eab11f45c4e8613dcbdfccb967.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон божхона, божхона маъмуриятчилиги, ташқи савдо тартиботлари, президент фармони, божхона тўловлари, дастлабки декларация, даврий декларация, автоматик божхона расмийлаштируви, ваколатли иқтисодий оператор, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш
ўзбекистон божхона, божхона маъмуриятчилиги, ташқи савдо тартиботлари, президент фармони, божхона тўловлари, дастлабки декларация, даврий декларация, автоматик божхона расмийлаштируви, ваколатли иқтисодий оператор, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш

Божхона жараёнлари бўйича президент фармони имзоланди: қандай енгилликлар жорий этилди?

17:57 23.12.2025
© Sputnik / Александр КряжевРабота почтового таможенного поста
Работа почтового таможенного поста - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда божхона жараёнларини соддалаштириш ва ташқи савдо самарадорлигини оширишга қаратилган янги тартиботлар жорий этилиши белгиланди.
ТОШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Ўзбекистонда божхона маъмуриятчилиги ва ташқи савдо тартиботларини янада соддалаштириш ҳамда самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар белгиланди. Президент тегишли фармон имзолади.
Унга кўра, 2026 йил 1 мартдан товарларни чегара ўтказиш пунктларига етиб келгунига қадар дастлабки декларациялаш орқали эркин муомалага чиқариш божхона режимига жойлаштиришда:
божхона расмийлаштируви учун божхона йиғими миқдори 20 фоизга камайтирилади;
божхона тўловларини бўлиб-бўлиб (кечиктириб) тўлашда 14 кунгача фоизлар ҳисобланмайди.
2026 йил 1 майдан товарларни даврий декларация орқали расмийлаштиришда божхона тўловларини товарлар республика ҳудудига кириб келганида ҳар бир партия учун алоҳида тўлаш имконияти яратилади.
Божхона органларининг ахборот тизимида хавф аниқланмаган ҳолларда қуйидаги юклар бўйича божхона юк декларациялари автоматик тарзда расмийлаштирилади:
йирик солиқ тўловчи ташкилотлар, давлат ташкилотлари ҳамда давлат улуши 50 фоиздан юқори бўлган ташкилотлар томонидан импорт қилинаётган ташқи савдо юклари;
тариф ва нотариф чекловлар қўлланилмайдиган экспорт юклари.
Шунингдек, тадбиркорларнинг барқарорлик рейтингида юқори ва ўрта даражаларни эгаллаган ваколатли иқтисодий операторларга қўшимча имкониятлар тақдим этилади. Хусусан:
божхона тўловлари ва солиқларни қайтариш ҳамда ўзаро ҳисобга олишда соддалаштирилган тартиботлар жорий этилади;
товарларни қадоқлаш, ўраш, саралаш ва тозалаш каби қайта ишлаш операциялари учун алоҳида рухсатнома талаб этилмайди.
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.11.2025
Мирзиёев: мақсадимиз - 2030 йилгача Ўзбекистонни бюрократиядан холи ҳудудга айлантириш
28 Ноябр, 14:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0