Ўзбекистонда 11 ойда қанча кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилди?
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонда 7,5 млн тонна кўмир, 38,9 млрд куб метр табиий газ ва 601,2 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-ноябрь ойларида Ўзбекистонда 7,5 миллион тонна кўмир, 38,9 миллиард метр куб табиий газ, 1 020,4 минг тонна газ конденсати ва 601,2 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.2024 йилнинг шу даврида эса 7,3 миллион тонна кўмир, 41 миллиард метр куб табиий газ, 1 114,7 минг тонна газ конденсати ва 657,6 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси, кўмир ишлаб чиқариш, табиий газ, нефть, газ конденсати, энергия ресурслари, 2025 йил статистикаси, 2024 йил билан таққослаш, sputnik ўзбекистон, инфографика
Ўзбекистонда 11 ойда қанча кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилди?

15:57 22.12.2025
2025 йил 11 ойида Ўзбекистонда кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқарилиши бўйича янгиланган кўрсаткичлар эълон қилинди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-ноябрь ойларида Ўзбекистонда 7,5 миллион тонна кўмир, 38,9 миллиард метр куб табиий газ, 1 020,4 минг тонна газ конденсати ва 601,2 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.
2024 йилнинг шу даврида эса 7,3 миллион тонна кўмир, 41 миллиард метр куб табиий газ, 1 114,7 минг тонна газ конденсати ва 657,6 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
