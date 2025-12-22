https://sputniknews.uz/20251222/uzbekistan-komir-neft-gaz-54381540.html
Ўзбекистонда 11 ойда қанча кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилди?
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонда 7,5 млн тонна кўмир, 38,9 млрд куб метр табиий газ ва 601,2 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.
2025-12-22T15:57+0500
2025-12-22T15:57+0500
2025-12-22T15:57+0500
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-ноябрь ойларида Ўзбекистонда 7,5 миллион тонна кўмир, 38,9 миллиард метр куб табиий газ, 1 020,4 минг тонна газ конденсати ва 601,2 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.2024 йилнинг шу даврида эса 7,3 миллион тонна кўмир, 41 миллиард метр куб табиий газ, 1 114,7 минг тонна газ конденсати ва 657,6 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
2025 йил 11 ойида Ўзбекистонда кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқарилиши бўйича янгиланган кўрсаткичлар эълон қилинди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-ноябрь ойларида Ўзбекистонда 7,5 миллион тонна кўмир, 38,9 миллиард метр куб табиий газ, 1 020,4 минг тонна газ конденсати ва 601,2 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.
2024 йилнинг шу даврида эса 7,3 миллион тонна кўмир, 41 миллиард метр куб табиий газ, 1 114,7 минг тонна газ конденсати ва 657,6 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.
