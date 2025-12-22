https://sputniknews.uz/20251222/uzbekistan-benzin-dizel-54387626.html
Ўзбекистон 11 ойда қанча бензин ва дизель ишлаб чиқарган?
Январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқариш ўтган йилга нисбатан 9 %га камайган, дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилиши эса 15 фоизга ошган. 11 ойда 1,08 млн тонна бензин ва 1,07 млн тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/16/54382974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ffe4be22b5450c31460ad0cfb37d2543.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-ноябрь ойларида Ўзбекистонда 1 082,1 минг тонна автомобиль бензини ва 1 071,5 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.2024 йилнинг шу даврида эса 1 189,7 минг тонна бензин ва 931,6 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқилгани қайд этилган.Ҳисоб-китобларга кўра, 2025 йилнинг 11 ойида бензин ишлаб чиқариши 2024 йилга нисбатан 9 фоизга камайган, дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилиши эса 15 фоизга ошган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқариш камайган, дизель ёқилғиси ишлаб чиқариши эса ўсган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-ноябрь ойларида Ўзбекистонда 1 082,1 минг тонна автомобиль бензини ва 1 071,5 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.
2024 йилнинг шу даврида эса 1 189,7 минг тонна бензин ва 931,6 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқилгани қайд этилган.
Ҳисоб-китобларга кўра, 2025 йилнинг 11 ойида бензин ишлаб чиқариши 2024 йилга нисбатан 9 фоизга камайган, дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилиши эса 15 фоизга ошган.
