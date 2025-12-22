https://sputniknews.uz/20251222/mirziyoev-cis-sammit-54372263.html
Мирзиёев МДҲ давлат раҳбарларининг норасмий саммитида иштирок этмоқда - жонли эфир
Sputnik Ўзбекистон
Санкт-Петербургда Россия Президенти Владимир Путин ташаббуси билан МДҲ давлат раҳбарларининг Янги йил олдидан анъанавий норасмий саммити ўтказилмоқда. Унда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Санкт-Петербургда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) давлат раҳбарларининг Янги йил олдидан ўтказилаётган анъанавий норасмий саммитида иштирок этмоқда.
Ҳамдўстлик давлатлари раҳбарларининг йиллик норасмий учрашуви Россия президенти Владимир Путин ташаббуси билан Санкт-Петербургда ташкил этилди.
Озарбойжон президенти Илҳом Алиев иш жадвалининг тиғизлиги сабабли бу сафар учрашувда иштирок этмаяпти.
Маълум қилинишича, Россия президенти тор доирадаги учрашувда ҳамкасбларини Аляска штатидаги Анкориж шаҳрида АҚШ томони билан Украинадаги вазият бўйича олиб борилган музокаралар натижалари ҳақида хабардор қилишни режалаштирмоқда.
Анъанага мувофиқ, бундай норасмий учрашувлар доирасида Владимир Путин МДҲ давлатлари раҳбарларига Санкт-Петербург ва унинг атрофидаги диққатга сазовор жойларни кўрсатади. Шунингдек, ҳар бир республика билан боғлиқ алоҳида маданий дастур ҳам тайёрланган.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков таъкидлаганидек, мазкур норасмий учрашувлар ҳамкорлик муҳитини мустаҳкамлаш ва ўзаро мулоқотни давом эттиришга хизмат қилади.