Ўзбекистонда 2025-2028 йилларда инфляциянинг пасайиши прогнози - инфографика
ЕОТБ прогнозларига кўра, Ўзбекистонда инфляция барқарор пасаймоқда ва 2026 йил охирига келиб 6,7 фоизгача секинлашиши мумкин.
2025-12-21T19:05+0500
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Прогнозларга кўра, республикадаги инфляция жараёнлари барқарор секинлашишни намойиш этади. Жорий йилда банк экспертлари томонидан инфляцияни баҳолаш 8,1 фоиздан 7,5 фоизга яхшиланди. ЕОТБнинг фикрича, инфляциянинг секинлашишига Ўзбекистон Марказий банкининг қатъий пул-кредит сиёсати ва йил бошида оширилган энергия тарифларининг барқарорлашуви сабаб бўлган.Инфляция Марказий банкининг мақсади йўналишида пасайишда давом этади ва 2026 йил охирига келиб 6,7 фоизгача секинлашиши мумкин.Бунга нисбатан қатъий пул-кредит шароитлари ва сўм алмашув курсининг барқарорлиги ёрдам беради: бир долларга ўртача йилига 12 800 сўм атрофида. Қулай нархлар конъюнктураси шароитида пул ўтказмаларининг юқори даражада сақланиб қолиши ва металлар экспортининг ўсиши миллий валютани қўллаб-қувватлайди.
Янгиликлар
ўзбекистон инфляцияси, еотб прогноз, евроосиё тараққиёт банки, ўзбекистон марказий банки, пул-кредит сиёсати, энергия тарифлари, сўм курси, доллар курси ўзбекистон, 2026 инфляция прогнози, 2028 макроиқтисодий прогноз, sputnik ўзбекистон инфографика
ЕОТБ 2026-2028 йилларга мўлжалланган янгиланган макроиқтисодий прогнозни тақдим этди, унда Ўзбекистон минтақадаги иқтисодий ўсиш бўйича етакчилардан бири мақомини сақлаб қолмоқда
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Прогнозларга кўра, республикадаги инфляция жараёнлари барқарор секинлашишни намойиш этади. Жорий йилда банк экспертлари томонидан инфляцияни баҳолаш 8,1 фоиздан 7,5 фоизга яхшиланди.
ЕОТБнинг фикрича, инфляциянинг секинлашишига Ўзбекистон Марказий банкининг қатъий пул-кредит сиёсати ва йил бошида оширилган энергия тарифларининг барқарорлашуви сабаб бўлган.
Инфляция Марказий банкининг мақсади йўналишида пасайишда давом этади ва 2026 йил охирига келиб 6,7 фоизгача секинлашиши мумкин.
Бунга нисбатан қатъий пул-кредит шароитлари ва сўм алмашув курсининг барқарорлиги ёрдам беради: бир долларга ўртача йилига 12 800 сўм атрофида. Қулай нархлар конъюнктураси шароитида пул ўтказмаларининг юқори даражада сақланиб қолиши ва металлар экспортининг ўсиши миллий валютани қўллаб-қувватлайди.
инфографикасида.