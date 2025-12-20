Ўзбекистон
Россия Африка билан тенг ҳуқуқли муносабатларни ривожлантиради — Путин
Россия Африка билан тенг ҳуқуқли муносабатларни ривожлантиради — Путин
Бугун Қоҳирада вазирлар даражасида "Россия-Африка" форуми бўлиб ўтди. 20.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Москва Африка билан ҳамкорликни кенгайтиришга интилмоқда, деди Россия президенти Владимир Путин "Россия-Африка" форуми иштирокчиларига йўллаган мурожаатида. Президент қитъа глобал сиёсатда тобора муҳим роль ўйнаётганини, Россия ва Африка ҳали ҳам фойдаланилмаган катта савдо салоҳиятига эга эканлигини таъкидлади. Шу билан бирга, Москва ҳамкорликни, жумладан, Африка мамлакатларининг хавфсизлигини таъминлаш борасида ҳам фаоллаштиришга тайёр эканини айтиб ўтди.Россия президенти мурожаатини иштирокчиларга ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ўқиб эшиттирди.Бугун Қоҳирада вазирлар даражасида "Россия-Африка" форуми бўлиб ўтди. Тадбирда ташқи ишлар вазирликлари, давлатлар ва қитъа интеграция уюшмаларининг ижро этувчи органлари раҳбарлари иштирок этмоқда. Улар турли соҳалардаги ҳамкорликни муҳокама қилишди. Россия-Африка ҳамкорлик форуми 2019 йилда ташкил этилган. У иккита саммитга — 2019 йилда Сочида ва 2023 йилда Санкт-Петербургда — ҳамда ўтган йилнинг ноябрь ойида биринчи вазирлар конференциясига мезбонлик қилди.
17:26 20.12.2025 (янгиланди: 18:10 20.12.2025)
Бугун Қоҳирада вазирлар даражасида "Россия-Африка" форуми бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Москва Африка билан ҳамкорликни кенгайтиришга интилмоқда, деди Россия президенти Владимир Путин "Россия-Африка" форуми иштирокчиларига йўллаган мурожаатида.
"Россия Федерацияси африкалик шериклари билан дўстона, тўлиқ тенг ҳуқуқли ва ўзаро манфаатли муносабатларни ривожлантиришга катта аҳамият беради", - дейилади мурожаатда.
Президент қитъа глобал сиёсатда тобора муҳим роль ўйнаётганини, Россия ва Африка ҳали ҳам фойдаланилмаган катта савдо салоҳиятига эга эканлигини таъкидлади. Шу билан бирга, Москва ҳамкорликни, жумладан, Африка мамлакатларининг хавфсизлигини таъминлаш борасида ҳам фаоллаштиришга тайёр эканини айтиб ўтди.
Россия президенти мурожаатини иштирокчиларга ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ўқиб эшиттирди.
Бугун Қоҳирада вазирлар даражасида "Россия-Африка" форуми бўлиб ўтди. Тадбирда ташқи ишлар вазирликлари, давлатлар ва қитъа интеграция уюшмаларининг ижро этувчи органлари раҳбарлари иштирок этмоқда. Улар турли соҳалардаги ҳамкорликни муҳокама қилишди.
Россия-Африка ҳамкорлик форуми 2019 йилда ташкил этилган. У иккита саммитга — 2019 йилда Сочида ва 2023 йилда Санкт-Петербургда — ҳамда ўтган йилнинг ноябрь ойида биринчи вазирлар конференциясига мезбонлик қилди.
0